Araç alıp satanlara 1 TL uyarısı! Bilmeyenin tüm parası gidiyor

İkinci el araç almayı düşünen vatandaşlara uyarılar geldi. binlerce liralık zarara neden olduğunu duyanar binpişman olmacak. 1 TL maliyetle uygulanan boya testi alıcıları masrafa soktu.

Araç alıp satanlara 1 TL uyarısı! Bilmeyenin tüm parası gidiyor
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İkinci el araçların alımında experlere başvuru yapılırken 1 TL'lik yapılan boya testlerinden ötürü çizikler meydana gelmektedir. Peki, araç üzerinde neden 1 TL'lik deney yapılıyor? İkinci el araç alacakların dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? işte detaylar...

Araç alımlarında boyanın belirlenmesi için experlere başvuru yapılırken 1 TL ile yapılan boya deneyi tercih edilirken araç üzerindeki boya durumu kontrol edilir. Bu yöntemin kullanılmasıyla beraber çizikler oluşurken araç sahibi tarafından fark edilmemektedir. Konu hakkında açıklamalar yapılırken yağmur yağdığında ya da araç yıkandığında 1 TL'lik olan boya deneyinden ötürü kaportada oluşan çizikler 3-5 aylık süreçle beraber paslanma ve çürüme sorunları yaşanmaktadır.

boya
1 TL'LİK TEST, 80 BİN TL'LİK ZARAR
Araç alacaklar 1 TL ile yapılan testle beraber binlerce liralık zarara tabi olacağı belirtildi. Experlerin uyguladığı tarif üzerinde değişen ya da boyası olmayan araçların değerine zarar vermektedir.

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