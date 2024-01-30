Araç sahipleri hapı yuttu! Bunu yapanın hem parası gidecek hem de hapiste yılları çürüyecek

İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2024 ve sonrasında tescil edilen araçlar için yeni bir yönetmeliğe dikkat çekerek milyonlarca araç sahibini uyardı. Plakadaki usulsüzlüklerle ilgili verilecek cezalar hakkında açıklamada bulunan Bakanlık, Avrupa Press Plaka (APP) kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira para cezası uygulanacağını belirtti. Sahte plaka kullananlar ise 32 bin 170 lira para cezasına çarptırılacak ve ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekler. İşte detaylar...





ARAÇ SAHİPLERİNE CEZA

Bu yeni uygulama, plakadaki usulsüzlükleri engellemeyi amaçlayarak araç sahiplerini sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik etmeyi hedefliyor. Araç sahiplerine yönelik getirilen cezaların ciddiyeti, kurallara uymayanları caydırmayı ve trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor. İçişleri Bakanlığı'nın bu uyarıları, trafik düzenlemelerine uyulması konusunda daha fazla bilincin oluşturulmasını hedefliyor.

Araç sahiplerinin plakalarında usulsüzlük yapmaktan kaçınmaları, resmi belgelerin doğruluğunu korumaları ve trafik kurallarına uymaları, hem maddi cezalardan kaçınmaları hem de toplumun genel güvenliğine katkıda bulunmaları açısından önem taşıyor. Bu uygulama ile trafiğin düzenli ve güvenli bir şekilde işlemesi, halkın can ve mal güvenliğinin korunması hedefleniyor.





İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, sahte veya Avrupa Press Plaka (APP) kullanımına devam eden araç sahiplerine yönelik ciddi cezai yaptırımlar getirildiği bildirildi. Buna göre, bu tür plakaların hemen çıkartılması ve devletin belirlediği standartlara uygun plakaların kullanılmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Sahte veya APP kullanımının suç olduğu ve cezai yaptırımların bulunduğu belirtilen açıklamada, APP kullanmaya devam edenlere 2 bin 647 lira para cezası uygulanacağı ifade edildi. Sahte plaka kullananlara ise 32 bin 170 lira para cezası verileceği ve ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan dolayı 2 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezalarıyla karşılaşabilecekleri bildirildi.

Bu yeni uygulamanın temel amacının, trafikte düzeni sağlamak, plakalardaki usulsüzlükleri engellemek ve araç sahiplerini trafik kurallarına uymaya teşvik etmek olduğu belirtildi. Açıklamada, trafik düzenlemelerine uyulması konusunda toplumun daha fazla bilinçlendirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılması hedeflendi. Trafikte kurallara uymayan sürücülere yönelik caydırıcı cezaların bu çerçevede, hem maddi cezaları içererek hem de hapis cezası ile ağır yaptırımlar içerdiği vurgulandı.

Bakanlık, sahte plaka ve APP kullanımına son verilmesi çağrısında bulunarak, trafik kurallarına uymayan sürücülerin yaptırımlarla karşılaşacaklarını hatırlattı ve trafikte düzenin sağlanması adına toplumun işbirliği ve duyarlılık göstermesinin önemine vurgu yaptı.