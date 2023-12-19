Araç sahiplerine kritik uyarı! Aracı böyle olanlara trafik yolu kapandı: Bir bir garaja çekiliyor

Trafik önlemleri giderek sıkılaşıyor! Bu şekilde trafiğe çıkanların arabaları çekiliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRAFİK ÖNLEMLERİ ARTIYOR

İçişleri Bakanlığı çakarlı araç kullananlarla ilgili tedbirlerini artırdı. Çakar ve siren kullanımının kontrolü amacıyla oluşturulan kurallar kapsamında kuralları çiğneyen araç sahiplerinin araçları trafikten men edilecek. Yeni düzenlemeyle birlikte çakarlı araç sayısındaki artışın önüne geçilmesi ve yasal olmayan çakar kullanımlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.





Uygulamayla birlikte trafik polisleri tarafından yapılacak olan denetimler kapsamında usulsüz şekilde araç kullanan araç sahipleri trafikten men edilecek. Suç örgütü liderleri ve zengin insanlar tarafından tercih edilen usulsüz çakar kullanımının bu şekilde çakar kullanımı engellenmiş olacak. Aynı zamanda yeni tedbirlerle birlikte trafik güvenliğinin de artması hedefleniyor.