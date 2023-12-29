Araç sahiplerinin etekleri tutuşacak! O tarihe kadar yapmayan yandı: TÜVTÜRK açıkladı

Günlük birçok aracın muayenelerini yapan TÜVTÜRK, son dönemde dikkat çeken yeni bir uygulamasını açıklarken yeni uygulama hakkında detaylar paylaşılmadığından ötürü bilgi eksikliği yaşandı. Bu durumu bilmeyenler ise araçlarıyla geri dönüş yapmak zorunda kalıyor. Türkiye'de 26 milyon 937 bin 791 aracın belirli periyotlarda muayeneye giriş yapması gerekir. Bu durumda muayene sürecini organize eden firma ise TÜVTÜRK olurken yeni sisteme geçiş yapıldığı açıklandı.

MUAYENE RANDEVUSU

TÜVTÜRK'ün yeni uygulaması üzerinde randevusuz araç muayesinin sonuna gelinirken herkesin düzenli olarak işlemlerinin yapılması amaçlanıyor. Randevu alma işleminin nasıl ve nereden yapılacağı araştırılmaya başlandı. TÜVTÜRK resmi internet sayfası üzerinden istasyonların bulunduğu il, ilçe ve uygun tarihlere bakılarak randevu günü oluşturulur.

Online olarak işlem yapılan randevu sisteminde istedikleri gün ve saatte araçlarını muayene götürme imkanı tanımlandı. Yeni uygulama üzerinden randevu almadan istasyonlara yönelen bazı yoğunlukların en aza indirilmesi amaçlanıyor.





MUAYENE ÜCRETLERİNE DEV ZAM KAPIDA

2024 yılına girmeye günler kala araç sahiplerini ilgilendiren haber geldi. Araç muayene ücretlerine zam yapılacağı konuşmaları telaşlandırdı. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, 2024 yılı için planlanan araç muayene ücretleriyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Değerleme Oranı'nın yüzde 58,46 olması üzerine vurgu yapılarak, bu oran doğrultusunda bir otomobilin muayene ücretinin 1.149,60 TL'den 1.821,66 TL'ye yükselebileceğinin sinyalleri verildi. Zamlar sonrasında yeni yılda araç sahiplerine ek masraf oluşacağı belirtildi.

TÜVTÜRK MUAYENE GÜNCEL RAKAMALAR

2023 yılında araç muayene ücretlerinde büyük ölçüde artış dikkatleri çekti. TÜVTÜRK tarafından belirlenen yeni ücretler, özellikle egzoz muayene ücreti dahil olmak üzere %61,5 oranında artışa şahitlik edildi.

Motosiklet, motorlu bisiklet, traktör gibi taşıtlar için belirlenen 2023 muayene ücreti 575,84 TL,

Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıtlar için bu ücret 1.130,44 TL,

Otobüs, kamyon, tanker ve çekici gibi ağır vasıtalara yönelik TÜVTÜRK muayene ücretleri ise 1.528,10 TL olarak belirlendi.

Egzoz muayene ücretleri ise araç türüne bağlı olarak farklılık gösterirken 2023 için KDV dahil 177 TL olarak belirlenmiştir. 2024 yılında ise büyük bir zam bekleniyor. Bu ücretler, randevu alınmasıyla ödemeler nakit, banka kartı ya da kredi kartı üzerinde temin edilmektedir.