B,C,D Ehliyeti Olana Sağlık Bakanlığı'nda İş Fırsatı! Bakanlık Ülke Genelinde 600 Ambulans Şoförü Alacak: Lise ve Ön Lisans Mezunları Başvurabilir

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN HAYAT KURTARACAK PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığı 2024 yılında 600 Ambulans Şoförü alacak. Başvurular 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacak. Adayların Lise veya Ön Lisans mezunu olması ve KPSS puanı sahibi olması gerekiyor. Ayrıca sürücü belgesi ve nitelik kodu şartları da var. İşte detaylar.





Sağlık Bakanlığı 600 Ambulans Şoförü Alımı Şartları Neler?

Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı personel alımı ilanlarını ÖSYM aracılığı ile duyurdu. KPSS 2024/5 tercih kılavuzuna göre, 600 Ambulans Şoförü alımı yapılacak. Bu alımda 550 kontenjan Lise mezunlarına, 50 kontenjan ise Ön Lisans mezunlarına ayrıldı.

Ambulans Şoförü alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlar aranıyor. Bunlar:

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

Görevini yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak.

Bunların yanı sıra, özel olarak da şu şartlar aranıyor:





2022 yılında yapılan KPSS’den Lise için P94, Ön Lisans için P93 puan türünden puan almış olmak,

Ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların B, C veya D sınıfı sürücü belgelerinden (6506, 6510, 6514 nitelik kodlarından) herhangi birine sahip olmak,

Ön lisans düzeyinde başvuracak adayların 3188 ve 6514 nitelik kodlarının ikisine birden sahip olmak.

Nitelik kodları şöyle:

Nitelik Kodu: 2001 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak

Nitelik Kodu: 6506 B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

Nitelik Kodu: 6510 C Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

Nitelik Kodu: 6514 D Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

Nitelik Kodu: 3188 Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık)/Otobüs Şoförlüğü, Otobüs Kaptanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Nitelik Kodu: 6514 D Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak

Sağlık Bakanlığı 600 Ambulans Şoförü Alımı Başvuru Süreci Nasıl?





Sağlık Bakanlığı 27 Bin Personel alımı kapsamında tercihler 21 Şubat 2024 tarihi ile başladı ve en geç 28 Şubat 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekiyor. Tercihler sadece ÖSYM üzerinden yapılacak. Adaylar, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak tercihlerini yapabilecekler.

• Sağlık Bakanlığı şoför alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular 21-28 Şubat 2024 tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden yapılabilecek.

• Sağlık Bakanlığı şoför alımı için hangi şartlar aranıyor?

Lise veya ön lisans mezunu olmak, KPSS 2024/5'ten P94 (lise) veya P93 (ön lisans) puan türünden puan almak, gerekli sürücü belgesine sahip olmak.

• Sağlık Bakanlığı şoför alımı için hangi sürücü belgeleri gerekli?

Lise mezunları için B, C veya D sınıfı sürücü belgesi, ön lisans mezunları için 3188 ve 6514 nitelik kodlarının ikisine birden sahip olmak (D sınıfı sürücü belgesi ve Otobüs Şoförlüğü önlisans programından mezuniyet).