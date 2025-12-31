Ardahan'da Su Patlağı Çimenkaya-Uzunova Arasında Dev Buz Kütlesi Oluşturdu

Ardahan'da Çimenkaya ile Uzunova arasındaki su patlağı, dondurucu soğuklarda donarak dev bir buz kütlesi ve ilginç görüntüler oluşturdu.