DOLAR
42,95 -0,08%
EURO
50,51 -0,05%
ALTIN
5.984,6 0,29%
BITCOIN
3.806.058,8 -0,79%

Ardahan'da Su Patlağı Çimenkaya-Uzunova Arasında Dev Buz Kütlesi Oluşturdu

Ardahan'da Çimenkaya ile Uzunova arasındaki su patlağı, dondurucu soğuklarda donarak dev bir buz kütlesi ve ilginç görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:59
Ardahan'da Su Patlağı Çimenkaya-Uzunova Arasında Dev Buz Kütlesi Oluşturdu

Ardahan'da su patlağı dev buz kütlesine dönüştü

Dondurucu hava su fışkırmasını adeta heykelleştirdi

Dondurucu soğukların etkili olduğu Ardahan’da meydana gelen su patlağı, kısa sürede ilginç görüntülere sahne oldu.

Ardahan merkeze bağlı Çimenkaya köyü ile Uzunova köyü arasında patlayan su hattından fışkıran su, hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi nedeniyle donarak dev bir buz kütlesi oluşturdu.

Ortaya çıkan görüntü, adeta buzdan bir heykeli andırırken bölgedeki vatandaşların ilgisini çekti ve cep telefonlarına yansıdı.

Yetkililer, benzer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

DONDURUCU SOĞUKLARIN ETKİLİ OLDUĞU ARDAHAN'DA MEYDANA GELEN SU PATLAĞI, KISA SÜREDE İLGİNÇ...

DONDURUCU SOĞUKLARIN ETKİLİ OLDUĞU ARDAHAN'DA MEYDANA GELEN SU PATLAĞI, KISA SÜREDE İLGİNÇ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU.

DONDURUCU SOĞUKLARIN ETKİLİ OLDUĞU ARDAHAN'DA MEYDANA GELEN SU PATLAĞI, KISA SÜREDE İLGİNÇ...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı — Ağır Tonajlı Araçlar Yolda Kaldı
2
TBMM Komisyonu Doğu Anadolu’da: Erzurum’da Engellilik İhtiyaçları Masaya Yatırıldı
3
Düzce İtfaiyesi 2025: 1.700 Çağrı, 700 Yangına Müdahale
4
Elazığ'da Kar Yağışı Sırasında Cadde Ortasında Secde
5
Diyarbakır'da Tarihi Mekanlar Karla Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
6
Tokat Başçiftlik'te Eksi 10 Derecede Çeşme Buz Tuttu
7
Amasya'da 28 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları