Ardahan'da Su Patlağı Çimenkaya-Uzunova Arasında Dev Buz Kütlesi Oluşturdu

Ardahan'da su patlağı dev buz kütlesine dönüştü
Dondurucu hava su fışkırmasını adeta heykelleştirdi
Dondurucu soğukların etkili olduğu Ardahan’da meydana gelen su patlağı, kısa sürede ilginç görüntülere sahne oldu.
Ardahan merkeze bağlı Çimenkaya köyü ile Uzunova köyü arasında patlayan su hattından fışkıran su, hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesi nedeniyle donarak dev bir buz kütlesi oluşturdu.
Ortaya çıkan görüntü, adeta buzdan bir heykeli andırırken bölgedeki vatandaşların ilgisini çekti ve cep telefonlarına yansıdı.
Yetkililer, benzer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.
