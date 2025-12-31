DOLAR
Samsun'da 2025 Değerlendirmesi ve 2026 Yol Haritası

Vali Orhan Tavlı başkanlığında yapılan toplantıda 2025 yılı değerlendirildi; 2026'da uygulanacak kamu hizmetleri, güvenlik, trafik ve sosyal projeler masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:21
Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılının genel değerlendirmesi yapıldı ve ilçelerde 2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan kamu hizmetleri ve projeler ele alındı.

Toplantının yapısı ve gündemi

Valilik toplantı salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısında il genelinde yürütülen çalışmaların mevcut durumu ayrıntılı şekilde gözden geçirildi. Toplantıda, yılbaşı dönemine yönelik güvenlik ve asayiş tedbirleri ile kış mevsiminde trafik güvenliğinin artırılmasına dönük uygulamalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması hedefiyle hükümet konaklarının etkin kullanımı, metruk binalarla ilgili yürütülen çalışmalar ve bu alanlarda alınması planlanan yeni önlemler de gündeme getirildi.

Öne çıkan başlıklar

Toplantıda ayrıca bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler, aile içi şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalar, kamu yatırımlarının sahadaki ilerleme durumu ile kurum personeline yönelik denetim süreçleri toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Vali Tavlı'nın vurgusu

Vali Tavlı, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve hızlı şekilde ulaştırılması için kamu kurumları arasında koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Toplantıya vali yardımcıları ile ilçe kaymakamları katıldı.

