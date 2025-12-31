DOLAR
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'ten Yeni Yıl Mesajı

Vali Hayrettin Çiçek, yeni yılda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Türkiye Yüzyılı hedeflerine kenetlenme çağrısında bulundu, hemşerilerini kutladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:57
Vali Çiçek, yeni yıl dolayısıyla açıklama yaptı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajda hemşerilerine seslendi ve birlik, beraberlik çağrısında bulundu.

’’Kıymetli Ardahanlılar, Milletçe hayata dair acı ve tatlı olaylarıyla, sevinçleri ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla, yeni umutlarla giriyoruz. Devlet ve millet olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirip daha güçlü bir Türkiye hedefine emin adımlarla yürüyeceğimize yürekten inanıyorum. Karşılamakta olduğumuz yeni yılın, ülkemiz için başarılarla dolu bir yıl olmasını ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesini diliyor, Ardahanlı hemşerilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum.’’

Vali Çiçek, mesajında toplumun birliğinin ve kardeşliğinin önemine dikkat çekerek, yeni yılın ülkeye başarı ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.

VALİ ÇİÇEK'TEN YENİ YIL MESAJI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

