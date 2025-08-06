'Arkeolojinin Altın Çağı' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor

'Arkeolojinin Altın Çağı' Sergisi Rüzgarı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 65 yıl sonra ait olduğu topraklara getirilen Marcus Aurelius bronz heykeli ve çeşitli antik kentlerden getirilen 485 eser, 'Arkeolojinin Altın Çağı' sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

Kültürel Varlıkları Koruma Çabası

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2023 yılında başlatılan 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında gerçekleştirilen kazılardan elde edilen eserler ile kültürel miras kaçakçılığına karşı verilen mücadelede yurt dışından iadesi sağlanan önemli eserler sergide yer alıyor. Bu eserler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde sergilenen 'Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi-Arkeolojinin Altın Çağı' sergisinde bir araya getirildi.

Öne Çıkan Eserler

Serginin en dikkat çekici parçalarından biri MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen Marcus Aurelius heykeli. Heykeli, Amerika Birleşik Devletleri ve Danimarka'dan ülkemize iade edilen beş heykel başı eşlik ediyor.

Karahantepe'den gelen eserler, Türkiye'nin dört bir yanından toplanan ve neredeyse tamamı ilk kez sergilenme fırsatı bulan 90 kazı alanından getirildi. Ziyaretçiler, MÖ 12 bin yıl öncesine kadar uzanan bir zaman yolculuğuna çıkıyor.

İlk Kez Sergilenen Önemli Buluntular

Serginin giriş kısmında yer alan Frig Dönemi çömleği, koruyucu örtüsü ile dikkat çekiyor ve Anadolu kazıları açısından büyük bir öneme sahip.