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'Arkeolojinin Altın Çağı' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen sergide, 65 yıl aradan sonra ülkesine dönen Marcus Aurelius heykeli de dahil olmak üzere 485 eser sergileniyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 15:49
'Arkeolojinin Altın Çağı' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor

'Arkeolojinin Altın Çağı' Sergisi Rüzgarı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 65 yıl sonra ait olduğu topraklara getirilen Marcus Aurelius bronz heykeli ve çeşitli antik kentlerden getirilen 485 eser, 'Arkeolojinin Altın Çağı' sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

Kültürel Varlıkları Koruma Çabası

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2023 yılında başlatılan 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında gerçekleştirilen kazılardan elde edilen eserler ile kültürel miras kaçakçılığına karşı verilen mücadelede yurt dışından iadesi sağlanan önemli eserler sergide yer alıyor. Bu eserler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde sergilenen 'Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi-Arkeolojinin Altın Çağı' sergisinde bir araya getirildi.

Öne Çıkan Eserler

Serginin en dikkat çekici parçalarından biri MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen Marcus Aurelius heykeli. Heykeli, Amerika Birleşik Devletleri ve Danimarka'dan ülkemize iade edilen beş heykel başı eşlik ediyor.

Karahantepe'den gelen eserler, Türkiye'nin dört bir yanından toplanan ve neredeyse tamamı ilk kez sergilenme fırsatı bulan 90 kazı alanından getirildi. Ziyaretçiler, MÖ 12 bin yıl öncesine kadar uzanan bir zaman yolculuğuna çıkıyor.

İlk Kez Sergilenen Önemli Buluntular

Serginin giriş kısmında yer alan Frig Dönemi çömleği, koruyucu örtüsü ile dikkat çekiyor ve Anadolu kazıları açısından büyük bir öneme sahip.

Neolitik Çağ'a ait ve 'asrın keşfi'

Kaçırılan Kültürel Mirasın Önemi

Sergi, yalnızca kaçırılmış eserlerin geri getirilmesi değil, aynı zamanda kültürel mirasa sahip çıkmanın önemine de vurgu yapıyor. 'Kaçış Yok' temalı bölümde kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen bir kadın heykeli de serginin yeni buluntularından biri olarak öne çıkıyor.

Deniz Altından Çıkarılan Özgün Eserler

Serginin özel bölümlerinden birinde, deniz altından çıkarılan eserler de ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Adrasan'da dalış yaparak yaklaşık 40 metreden çıkardığı bakır külçe ve cam batıklar sergide yer alıyor.

Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi, geçmişin izlerini günümüze taşırken, geleceğe olan bağlarımızı da güçlendiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2023'te hayata geçirilen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2023'te hayata geçirilen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan eserlerle kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yurt dışından iadesi sağlanan ve yurt içinde kolluk kuvvetlerince ele geçirilen eserlerden seçkin örnekler, Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi-Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Sergide, MS 2 ve 3. yüzyıllara tarihlenen Marcus Aurelius heykeli, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini karşılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2023'te hayata geçirilen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında...

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2023'te hayata geçirilen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan eserlerle kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yurt dışından iadesi sağlanan ve yurt içinde kolluk kuvvetlerince ele geçirilen eserlerden seçkin örnekler, Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi-Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'nde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi. Sergide, MS 2 ve 3. yüzyıllara tarihlenen Marcus Aurelius heykeli, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini karşılıyor.

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