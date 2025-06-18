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Arnavutluk'ta 'Akdeniz'in Hafızası' Sergisi Açıldı

Tiran'da açılan 'Akdeniz'in Hafızası' sergisi, Osmanlıca eserlerin de aralarında bulunduğu 700'den fazla orijinal eseri ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 23:10
Arnavutluk'ta 'Akdeniz'in Hafızası' Sergisi Açıldı

Arnavutluk'ta 'Akdeniz'in Hafızası' Sergisi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, tarih meraklılarının ilgisini çeken ''Akdeniz'in Hafızası'' sergisi kapılarını açtı. Bu etkinlik, Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi tarafından düzenlenerek, Osmanlıca eserleri de içeren geniş bir koleksiyonu ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Açılış Töreninde Önemli İsimler

Serginin açılış törenine, Arnavutluk hükümeti temsilcileri, yerel kurum ve kuruluşların yetkilileri, araştırmacılar ve birçok tarih meraklısı katılım sağladı. Arnavutluk Ekonomi, Kültür ve İnovasyon Bakanı Blendi Gonxhja, sergide yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin kitaplara ve kültürel mirasa dikkat çekme noktasında hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Kütüphane Koleksiyonlarının Tanıtımı

Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi Müdürü Piro Misha, sergide sunulan orijinal kitaplar, yazma eserler, haritalar ve gravürlerle kütüphane koleksiyonlarının tanıtılmasının amaçlandığını belirtti.

Bir Ay Süresince Ziyarete Açık

Başkent Tiran'ın 2025 Akdeniz Kültür ve Diyalog Başkenti ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen sergi, bir ay süresince açık kalacak ve ziyaretçilere sunulacaktır. Sergide, Akdeniz mirasını yansıtan, 1300-1800 yıllarına ait, aralarında Osmanlıca eserlerin de bulunduğu 700'den fazla orijinal eser yer alıyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da aralarında Osmanlıca eserlerin de bulunduğu "Akdeniz'in Hafızası"...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da aralarında Osmanlıca eserlerin de bulunduğu "Akdeniz'in Hafızası" adlı sergi açıldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da aralarında Osmanlıca eserlerin de bulunduğu "Akdeniz'in Hafızası"...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da aralarında Osmanlıca eserlerin de bulunduğu "Akdeniz'in Hafızası" adlı sergi açıldı.

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