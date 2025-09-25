Artconcept Adana Çağdaş Sanat Fuarı TÜYAP Adana'da devam ediyor

MSR Fuarcılık organizasyonunda 62 katılımcı sanatseverlerle buluşuyor

Artconcept Adana Çağdaş Sanat Fuarı, dün açılmasının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. MSR Fuarcılık tarafından TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda; galeriler, müzeler, koleksiyonerler ve sanatçılardan oluşan 62 katılımcı yer alıyor.

Fuar, sanatın farklı alanlarını, aktörlerini ve izleyicilerini bir araya getiriyor. Sanatçılar, fuarı gezen ziyaretçilere eserleri hakkında bilgi veriyor ve eserlerin arka planını paylaşıyor.

Fuara katılan Best Art Gallery Sanat Danışmanı Meryem İpek, galerinin İstanbul'da faaliyet gösterdiğini ve fuara 8 sanatçı ile katıldıklarını söyledi. İpek, "Tüm Adanalıları ve koleksiyonerleri fuara bekliyoruz. Kalabalık bir açılışla bugün fuarın ikinci gününü yaşıyoruz. Umarız son güne kadar bu ilgi bu şekilde devam eder. Biz galeri olarak fuar ve ilgiden memnunuz." şeklinde konuştu.

Ressam Simge Kalfaoğlu, eserlerini sergilemekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Kalfaoğlu, "8 eserimle, portrelerimle fuarda bulunmaktan çok mutluyum. Açılışımız çok güzel geçti. Adanalıların ilgisi çok güzel. Fuara öğrenciler de geldi. Bu beni bir öğretmen olarak da ayrıca çok mutlu etti. Gelen herkesle güzel ve keyifli sohbetlerimiz oluyor." dedi.

Ressam Nusret Aktay ise fuara gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirerek sanatseverleri fuarı ziyaret etmeye davet etti.

Adana'da açılan Artconcept Adana Çağdaş Sanat Fuarı devam ediyor. MSR Fuarcılık tarafından TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde organize edilen fuarda, aralarında sanat galerileri, müzeler, koleksiyonerler ve sanatçıların da olduğu 62 katılımcı yer alıyor.