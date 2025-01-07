Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Yaz Ortasında Beklenmedik Hamle Mi Gelecek?

2024 yılının Aralık ayında geçerli olacak yeni asgari ücretle ilgili tartışmalar devam ediyor. Son asgari ücret tespit toplantısında %30 zam yapılarak belirlenen maaşların 1 Şubat itibariyle ödenmesine başlanacak. Ancak bu zammın yetersiz bulunması, çalışan kesimde endişelere yol açmış durumda.

Ekonomist Yılmaz'dan Önemli Açıklamalar

Kulislerden gelen haberlerde, Haziran ayında asgari ücrete yeni bir zam yapılabileceği iddiaları gündemde. Ekonomist Doç. Dr. Levent Yılmaz, Haber Global canlı yayınında yaptığı açıklamada, bu konuya dair belirsizlikleri gündeme getirdi.

Yeni Bir Düzenleme Beklentisi

Ocak ayında %30’luk zammın ardından, yaz aylarında yeni bir düzenlemenin gündeme gelebileceği düşüncesi yayılmakta. Ancak uzmanlar, bu konuda karışıklık yaratan söylemlerin artış beklentisini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Asgari Ücrete Ara Zam Olacak Mı?

Yılmaz, Haziran ayında asgari ücrette bir artış olacağına dair spekülasyonlara net bir yanıt verdi: "Ben Haziran ayında bir asgari ücret artışının gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Eğer böyle bir şey olsaydı, 2025 yılının asgari ücreti belirlenirken bunun duyurulması gerekirdi." Yılmaz, şu an için herhangi bir zam çalışmasının bulunmadığını vurguladı.

2025 Yılı Enflasyon Tahminleri

Ayrıca Yılmaz, 2025 yılı için enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü olduğunu ve bu durumun hükümetin asgari ücret politikası üzerinde etkili olacağını bildirdi. "Bugün yeni belirlenen asgari ücret üzerinden henüz kimse maaşını almadığı için, Haziran ayında yapılacak yeni bir artış için kulis bilgileri doğru değil," şeklinde konuştu.