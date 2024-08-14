KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından personel alım ilanı açıklandı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi kapsamında tam 1714 özel güvenlik görevlisi alımı için düğmeye basıldığı duyuruldu.

MEB GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Bu kapsamda ihale olarak gerçkeleştirilecek olan alımlar konusunda detaylar paylaşıldı. İhale ile işe alınacak güvenlik görevlilerine, asgari ücretin yüzde 50 üzerinde bir maaş ödeneceği belirtilirken, işe alınacak güvenlik görevlilerine, asgari ücretin yüzde 50 üzerinde bir maaş ödeneceği ve 1 Ekim 2024 ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında istihdam sağlanacağı açıklandı. Günümüzde aylık 25 bin 503 TL'ye tekabül ediyor.





BAŞVURU ŞARTLARI

İhalede istihdam edecek güvenlik görevlisi alımları için başvuru şartları açıklandı. Şartlar arasında başvuru yapacak olan bireyin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, özel güvenlik görevlisi kimliğine sahip olması ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması gerekiyor. Adaylardan askerlik görevini yapması ve tecil ettirmiş olması şartı da yer alıyor.

MEB GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

MEB güvenlik görevlisi alımı için başvuru tarihleri ile alakalı henüz net bir açıklama yapmadı. Başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına dair detaylı bilgiler, önümüzdeki günlerde ilan edilecek.