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Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

Asgari ücret zammı için kritik toplantı bugün yapılıyor. Uzmanlar, yüzde 41 oranında artış bekliyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 11:00
Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi, 2025 asgari ücret ne kadar olacak? sorusunun yanıtını merakla bekliyor. AK Parti tarafından yapılan son dakika açıklamalar, merak edilen rakamları daha da gündeme taşıdı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 14:00’da ikinci toplantısını gerçekleştirecek ve bu toplantıda rakamlar üzerinde durulacağı öngörülüyor.

Asgari Ücret Zammı İçin Beklentiler

Uzmanlar, asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 41 oranında olacağını ifade ediyor. Asgari ücret zammı ile ilgili iddialar kulislerde hızla yayıldı. Bugün TİSK ve TÜRK-İŞ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında bir araya gelecek. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, bu kritik toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Emin Yılmaz'dan Çarpıcı Açıklama

Emin Yılmaz, toplantıya saatler kala yaptığı açıklamada, "Asgari ücret yönetmeliği çerçevesinde, genel ekonomik durum, geçim şartları ve yoksulluk sınırları gibi verilerin masada olacağını" belirtti. Ayrıca, işverenin asgari ücret için yüzde 25 oranında bir zam talep ettiğini ifade etti. Ancak Yılmaz, bu oranın belirlenmesinin oldukça karmaşık bir süreç olduğunu vurgulayarak, yüksek bir zammın işverenleri zorlayabileceğini dile getirdi.

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

Devlet Desteği ve Asgari Ücretin Geleceği

Son zamanlarda asgari ücretlilerin desteklenmesine yönelik devlet tarafından işverene yapılan sübvansiyonların devam edip etmeyeceği ise merak konusu. Yılmaz, 700 liralık asgari ücret yardımının bu yıl sonunda kesileceğini hatırlatarak, bu rakamın artırılması halinde işverenin de destekleneceğini belirtti.

AK Parti'den Gelen Talep

Ayrıca, Yılmaz, AK Parti tabanından hükümetin ekonomi ekibine yüzde 41 oranında bir artış yapılması konusunda baskı olduğunu duyduklarını aktardı. Eğer bu artış gerçekleşirse, 2025 yılında asgari ücretin 23 bin 972 lira olacağı ifade ediliyor. Tüm bu gelişmeler, milyonlarca çalışanın geleceğini etkileyecek.

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