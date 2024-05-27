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Belediyeden bedava ekmek kampanyası! O hanelere bedava ekmek dağıtılıyor

Belediyelerin Halk Ekmek inisiyatifi, uygun fiyatlı ekmek sunumu yaparken, birçok yerel yönetimde bu şubeler faaliyet gösteriyor. Yeni duyurulan bir yardım programı çerçevesinde, belediye ekonomik olarak zorlanan vatandaşlara ücretsiz ekmek sağlıyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 08:24
Belediyeden bedava ekmek kampanyası! O hanelere bedava ekmek dağıtılıyor

Ocak zamlarının ardından ekmek fiyatlarına yapılan artışlar devam ediyor. Ülkedeki genel maliyet yükselişleri nedeniyle fırıncılar tarafından sıkça zam duyuruları yapılıyor. Bu durum, vatandaşların günlük yaşantısını doğrudan etkiliyor ve alınacak yeni tedbirler merak ediliyor. Bu süreçte, bazı belediyeler tarafından halka yönelik çeşitli yardım programları hayata geçiriliyor.

ekmek fiyatları

Yerel yönetimlerin Halk Ekmek inisiyatifi, vatandaşlara ekonomik ekmek seçenekleri sunuyor ve birçok belediye bünyesinde bu hizmeti veriyor. En son duyurulan yardım programıyla, gelir düzeyi düşük bireylere ücretsiz ekmek sağlanıyor. Kestel Belediyesi, bu alanda liderlik ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik bedava ekmek dağıtımını başlattı. Belediyenin web sitesindeki ilana göre, bu program mayıs ayı itibariyle aktif hale geldi.

Kestel Belediyesi'nden Örnek Adım: 1000 Aileye Ücretsiz Ekmek Dağıtımı Başladı!

Belediye, 1000 aileyi düşük gelirli olarak kaydetmiş durumda ve diğer yardıma muhtaç kişilere de başvuru yapmaları için çağrıda bulunuyor. Başvurular, Vani Mehmet Mahallesi'ndeki Sevgi Bankası'nda alınıyor.

Kestel Belediyesi'nin öncülük ettiği bu ücretsiz ekmek dağıtım programının, mali zorluklarla karşılaşan düşük gelirli vatandaşlara yönelik olarak diğer belediyeler tarafından da benimsenmesi bekleniyor

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