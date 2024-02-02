Aşkın Haritası Çıkarıldı: Mideden Kasığa Farklı Aşk Türlerinin Vücudumuzda Bıraktığı İzler

Aşkın binbir çeşit hali var: Karnımızda kelebekler uçuşur, kasıklarımızda karıncalanmalar olur. Finli bilim insanları, aşkın 27 farklı türünü ve vücudumuzun hangi bölgelerini etkilediğini haritalandırdı.

Aşkın Haritası Çıkarıldı: Mideden Kasığa Farklı Aşk Türlerinin Vücudumuzda Bıraktığı İzler
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AŞKIN VÜCUT HARİTASI: FİNLİ BİLİM İNSANLARI 27 FARKLI AŞK TÜRÜNÜN VÜCUDUMUZDA NERELERİ ETKİLEDİĞİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Aşk, insanın en temel duygularından biri. Aşkı yaşarken vücudumuzda neler oluyor? Aşkın farklı türleri var mı? Aşkın şiddeti ve keyfi nasıl değişiyor? Bu soruların cevabını arayan Finli bilim insanları, aşkın vücut haritasını çıkardı. Aalto Üniversitesi’nden filozof Pärttyli Rinne’nin yürüttüğü çalışma, Philosophical Psychology dergisinde yayımlandı.

aşk

AŞKIN 27 FARKLI TÜRÜ VAR

Araştırma Nasıl Yapıldı? Araştırma için yüzlerce katılımcıya bir çevrimiçi anket doldurtturuldu. Katılımcılardan, aşkın 27 farklı türü için vücut şemalarını renklendirmeleri ve aşkı nasıl hissettiklerini tanımlamaları istendi. Aşkın türleri arasında tutkulu aşk, romantik aşk, anne-baba sevgisi, arkadaş sevgisi, evcil hayvan sevgisi, tanrı sevgisi, doğa sevgisi, bilgelik sevgisi gibi kategoriler vardı.

Aşkın Vücutta Etkilediği Bölgeler Neler?

aşk

 Araştırmanın sonuçlarına göre, aşkın çoğu türü zihinde güçlü bir şekilde hissediliyor, ancak vücudun diğer bölgelerindeki etkileri farklılık gösteriyor. Örneğin, bir annenin çocuğuna duyduğu sevgi göğüs bölgesinde güçlü bir etkiye sahipken, bilgeliğe duyulan sevgi sadece zihinde hissediliyor. Araştırmacılar, aşkın türlerinin zayıftan güçlüye doğru bir süreklilik oluşturduğunu düşünüyor.

Aşkın Şiddeti ve Keyfi Nasıl Değişiyor?

aşk 

Araştırmacılar, aşkın şiddeti ve keyfi arasında güçlü bir ilişki buldu. Aşkın vücutta ne kadar güçlü hissedildiği, zihinde de ne kadar güçlü hissedildiğini ve ne kadar keyifli olduğunu belirliyor. Araştırmayı yürüten Pärttyli Rinne, “Daha güçlü hissedilen aşk türlerinden daha zayıf hissedilen aşk türlerine doğru ilerledikçe, göğüs bölgesindeki duyumlar zayıflıyor. Örneğin, yabancılara veya bilgeliğe duyulan sevgi, bilişsel bir süreçle ilişkili olabilir. Ayrıca, kafa bölgesinde hoş duyumlar da olabilir. Bu, daha fazla araştırılması gereken bir konu.” dedi.

Araştırmanın Sınırlılıkları Neler? 

aşk

Araştırmada yer alan katılımcıların çoğunluğu yükseköğrenim görmüş kadınlardı. Araştırmacılar, kültürel olarak daha çeşitli bir katılımcı grubuyla sonuçların farklı olabileceğini kabul ediyor.

Aşkın vücut haritası nedir?

Aşkın vücut haritası, aşkın farklı türlerinin vücudumuzun hangi bölgelerini etkilediğini gösteren bir haritadır.

Aşkın kaç farklı türü vardır?

Aşkın 27 farklı türü vardır. Bunlar arasında tutkulu aşk, romantik aşk, anne-baba sevgisi, arkadaş sevgisi, evcil hayvan sevgisi, tanrı sevgisi, doğa sevgisi, bilgelik sevgisi gibi kategoriler bulunur.

Aşkın en güçlü hissedilen türü hangisidir?

Aşkın en güçlü hissedilen türü tutkulu aşktır. Tutkulu aşk, vücudun üst kısmı, beyin ve kasık bölgesi üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.

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