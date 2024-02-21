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Aslan burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Bu hafta, Aslan burcu finansal konularda zorlanabilir, ortaklıklarda ise uyumlu ve aktif olabilir. Ancak ilişkilerde ve ailede beklenmedik sorunlar çıkabilir. Bu durumlarda dikkatli, sorumlu ve sakin olmak önemli.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 16:42
Aslan burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Aslan ve Yükselen Aslan Burcu Haftalık Yorumu (26 Şubat- 3 Mart 2024)

Duygu Demir: Sevgili aslanlar, bu hafta finansal konular ve kriz yönetimi sizin için ön planda olacak. Güneş, Merkür ve Satürn balık burcunda, sizin ortak finansal kaynaklar, ödemeler, krediler ve vergiler alanlarınızda bulunuyor. Bu, eşiniz, sevgiliniz veya ailenizle ortaklaşa yaptığınız finansal işlerde zorluklar, engeller, eksiklikler ve kısıtlamalar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Bu alanda yapmak istediğiniz şeyler, beklediğiniz gibi ilerlemeyebilir veya gecikebilir. Belki de bir kredi çekmek, bir borcu kapatmak veya bir ödeme yapmak istiyorsunuz, ancak bunu yapmak için uygun bir zaman olmayabilir. Ya da aile içinde bir sağlık problemi, bir ameliyat, bir depresyon veya bir kaygı durumuyla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda, sorumluluk almanız ve zamana yaymanız gerekebilir. Bu hafta, finansal konularda dikkatli ve tedbirli olmak sizin için en iyisi olacaktır.

Diğer yandan, Venüs ve Mars kova burcunda, sizin ortaklıklar, aşk ilişkisi ve evlilik alanlarınızda hareket ediyor. Bu, eşiniz, sevgiliniz veya ortağınızla daha fazla uyumlu, aktif ve keyifli olacağınızı gösteriyor. Bu alanda olumlu gelişmeler yaşayabilir, birlikte hareket ederek ilişkinizi güçlendirebilirsiniz. Ancak Pazartesi, Cuma ve Pazar günleri, bu alanda beklenmedik olaylar, harcamalar, anlaşmazlıklar veya güç savaşları yaşanabilir. Bu nedenle, ilişkinizde dengeli ve esnek olmaya çalışmalı ve fevri davranışlardan kaçınmalısınız. Ayrıca, ev ve aile ile ilgili meseleler de işin içine karışabilir. Bu hafta, kriz yönetimi yapmak ve sakin kalmak sizin yararınıza olacaktır.

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