Aslan burcu aşkta neler bekler? İşte Aslan kadını ve erkeğinin yaklaşımı

Aslan burcu kadını ve erkeği nasıl davranır?

Aslan burcu kadını ve erkeği, astrolojinin en dikkat çekici ve karizmatik burçlarından ikisidir. Kendilerine güvenleri, yöneticilik yetenekleri ve zevkli yaşam tarzları ile her zaman fark edilirler. Ancak bu burçların da bazı zorlukları ve sorunları vardır. İşte Aslan burcu kadını ve erkeği hakkında bilmeniz gerekenler.

Aslan burcu kadını

Aslan burcu kadını, kendini belli eden ve kendine saygı duyan bir kadındır. Onunla tanışmak istiyorsanız, kendinizi küçük düşürmeyin. Çünkü o, zayıf karakterli insanlardan hoşlanmaz. Aslan burcu kadını, doğuştan bir liderdir. İlişkilerinde kendini ezdirmez.

Parlak, lüks ve güzel şeyler onun ilgisini çeker. Kendine bakmayı ve vücudunu önemsemeyi sever. İlişkilerinde güven ve kararlılık ister. O da kontrolü elinde tutmak ve haklarını korumak ister. Aslan burcu kadını, yumuşak başlı olmasını beklemeyin. Eğer güç tutkusu varsa, bu ilişkilerinde sorunlara yol açabilir.

Güçlü Aslan burcu kadınlarının evlenmeleri kolay değildir. Hem güçlü bir partner ararlar hem de kendileri boyun eğmezler. Eğer astrolojik haritalarında Güneş ve Mars arasında sert bir açı varsa, bu eşleriyle anlaşmazlık yaşayacaklarını gösterir.

Venüs gezegeni İkizler ve Aslan'da olanlar ilişkilerinde daha sosyal ve maceracı olabilirler. Bu Aslan burcu kadını, sosyal hayattan ve zenginliklerini sergilemekten keyif alır. Venüs eğer Yengeç ya da Başak'taysa, daha ılımlı, daha yumuşak başlı ve muhafazakar değerlere yakın bir tavır içinde olacaklardır. Eğer haritalarında su elementi eksikliği varsa, bu uzun süreli ilişkileri yürütememeye neden olabilir. Bu kadınlar daha maskülen özellikler gösterebilirler.

Aslan burcu kadını anne olarak cömert, çocuğundan çok şey bekleyen, onu gözeten ve kollayan özellikler gösterir. Ancak çocuklarına karşı fazla baskıcı olma eğilimleri de olabilir.

Aslan burcu erkeği

Aslan burcu erkeği, kendine güvenen havasıyla ve dik duruşuyla genellikle çekici bir yapıdadır. Yönetici tarafları fazlasıyla gelişmiştir ancak aşırı durumlarda fazlasıyla buyurgan ve ataerkil özelliklere de sahip olabilir.

Sevgisinde cömerttir, eşine karşı şımartıcı davranacaktır. Bu erkeğin zevkleri de gelişmiştir ve güzel yaşamdan, keyifli bir hayattan yanadır. Sabit bir burç olduğu için ilişkilerinde genel olarak sadıktır ancak haritasında Ay Güneş'le uyumsuz ve Mars sert açılar altındaysa daha maceraperest olabilir.

Aslan burcu erkeği duygularını ketlemez ve açık bir tutum sergiler. Ancak kişilik çatışmalarına kolayca girebilir. Eğer gururu incinirse çok sert tepkiler verebilir. Genel olarak öfkesi hızlı yükselir ancak ardından gönül alıcı hareket edecek ve kolayca affedebilecektir. Aslan burcu erkeği büyük değişikliklerden hoşlanmaz ve karşısındaki kişiden de kararlılık bekler. Bu yüzden onun oldukça muhafazakâr olduğunu da söyleyebiliriz.