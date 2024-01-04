Aslan burcu'nun Rengi, Metali ve Yönetici Gezegeni ile ilgili bilmeniz gerekenler

Ateş + Sabit: Aslan Burcu

Aslan burcu, ateş elementinin sabit nitelikteki eril burcudur Kendini yarattıklarımda arıyorum diyen bu burç, enerjik, yaratıcı, ilham verici ve liderlik vasıflı bir yapıya sahiptir.

Güneş'in ışığıyla parlayan Aslan burcu, yönetici gezegeni olarak da Güneş'i kabul eder.

Vücutta karşı geldiği bölge: Kalp Omurga

Rengi: Güneş renkleri, turuncu

Metali: Altın

Taşı: Rubi

Elementi: Ateş

Niteliği: Sabit

Aslan burcunun olumlu ve olumsuz yönleri

Aslan burcu, olumlu ve yapıcı kullanıldığında, kendine güvenen, artistik, güvenilir ve koruyucu bir burçtur. Bulunduğu ortamda enerjiyi yükselten, neşeli, iyimser ve pozitif bir tavır sergiler. Yönetme becerileri kuvvetli olduğu için, iyi bir organizatör, rehber, eğitmen veya yaşam koçu olabilir.

Aslan burcu, kötü kullanıldığında ve abartıldığında, sert, despot, küstah, diktatör ve egoist bir burç olabilir. Pohpohlanmaya dayanamaz ve sürekli ilgi merkezi olmak ister. Risk almaya yatkın olduğu için, kendini tehlikeli veya zararlı durumlarda bulabilir. Bencillik ve gösteriş yapma eğilimi gösterebilir.

Aslan burcunun mitolojisi ve fiziksel özellikleri

Aslan burcu, tarih boyunca kahramanlık ve krallık sembolü olarak görülmüştür. Araplar ona Esad, Hintliler Asleha adını vermiştir. Eski Mısır'da kral Necepso, dünyanın yaratıldığı zaman Güneş'in Denebola yıldızıyla birlikte doğduğunu söylemiştir. Yunan ve Roma mitolojilerinde ise Herkül, Nemean aslanı ile mücadele etmiştir. Aslan, Romalılar için de gücün sembolü olmuştur