Aslan burcu'nun Rengi, Metali ve Yönetici Gezegeni ile ilgili bilmeniz gerekenler
Aslan burcu, ateş elementinin sabit nitelikli eril burcudur. Güneş’in yönettiği bu burç, enerjik, yaratıcı, ilham verici ve liderlik vasıflıdır. Tarih boyunca kahramanlık ve krallık sembolü olan Aslan burcu, kalp, omurga, turuncu, altın ve rubi ile ilişkilendirilir.
Ateş + Sabit: Aslan Burcu
Aslan burcu, ateş elementinin sabit nitelikteki eril burcudur Kendini yarattıklarımda arıyorum diyen bu burç, enerjik, yaratıcı, ilham verici ve liderlik vasıflı bir yapıya sahiptir.
Güneş'in ışığıyla parlayan Aslan burcu, yönetici gezegeni olarak da Güneş'i kabul eder.
Vücutta karşı geldiği bölge: Kalp Omurga
Rengi: Güneş renkleri, turuncu
Metali: Altın
Taşı: Rubi
Elementi: Ateş
Niteliği: Sabit
Aslan burcunun olumlu ve olumsuz yönleri
Aslan burcu, olumlu ve yapıcı kullanıldığında, kendine güvenen, artistik, güvenilir ve koruyucu bir burçtur. Bulunduğu ortamda enerjiyi yükselten, neşeli, iyimser ve pozitif bir tavır sergiler. Yönetme becerileri kuvvetli olduğu için, iyi bir organizatör, rehber, eğitmen veya yaşam koçu olabilir.
Aslan burcu, kötü kullanıldığında ve abartıldığında, sert, despot, küstah, diktatör ve egoist bir burç olabilir. Pohpohlanmaya dayanamaz ve sürekli ilgi merkezi olmak ister. Risk almaya yatkın olduğu için, kendini tehlikeli veya zararlı durumlarda bulabilir. Bencillik ve gösteriş yapma eğilimi gösterebilir.
Aslan burcunun mitolojisi ve fiziksel özellikleri
Aslan burcu, tarih boyunca kahramanlık ve krallık sembolü olarak görülmüştür. Araplar ona Esad, Hintliler Asleha adını vermiştir. Eski Mısır'da kral Necepso, dünyanın yaratıldığı zaman Güneş'in Denebola yıldızıyla birlikte doğduğunu söylemiştir. Yunan ve Roma mitolojilerinde ise Herkül, Nemean aslanı ile mücadele etmiştir. Aslan, Romalılar için de gücün sembolü olmuştur