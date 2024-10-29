Atatürk Köşkü'ne Ziyaretçi Akını

Atatürk Köşkü'nde Ziyaretçi Yoğunluğu

Cumhuriyetin 100. yılında yenilenmiş yüzüyle ziyaretçilerini ağırlayan Trabzon'un Atatürk Köşkü, büyük bir ilgiyle karşılandı.

Trabzon'da, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez konakladığı tarihi köşk, 2023'te 314 bin 850 yerli ve yabancı ziyaretçiyi misafir etti. Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve özel müze statüsünde bulunan köşk, Eylül 2022'de yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yeniden kapılarını açtı.

Köşkün Özellikleri ve Ziyaret Saatleri

Köşk yaz aylarında haftada 7 gün, 09.00-19.00 saatleri arasında açıkken, kış döneminde 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilere hizmet veriyor. Birinci katta misafir odası, yemek odası, mutfak gibi alanlar yer alırken; ikinci katta bekleme odası, toplantı salonu ve yatak odası, üçüncü katta ise kütüphane ve hizmetli odası mevcut.

Köşkteki "Vasiyet Odası" bölümünde, Atatürk'ün mal varlığını milletine armağan etme düşüncesini ifade eden sözleri yer alıyor. "Mal ve mülk bana ağırlık veriyor. Bunları milletime vermekle ferahlık duyuyorum." ifadeleri, ziyaretçilere duygusal anlar yaşatıyor.

Artan Ziyaretçi Sayısı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, restorasyon sonrası köşkün büyük bir ilgi gördüğünü belirterek, "2020'de 79 bin 650, 2021'de ise 185 bin 610 ziyaretçimiz oldu. Restorasyondan sonra 29 Ekim 2023'te ziyarete açtığımız köşkte 314 bin 850 kişiyi ağırladık. Bu artış bizi çok mutlu ediyor," dedi.

Ziyaretçilerin Duyguları

İstanbul'dan gelen Tolga Altuntaş, Atatürk Köşkü'nü görmek için çok mutlu olduklarını belirtirken; Doğu Karabulut, köşkün vasiyet odasının kendisini etkilediğini dile getirdi. Karabulut, "O dönem insanları çok şanslı, Ulu Önder Atatürk'e hayranız" dedi. Ayrıca, köşkü ziyaret eden Berk Ülküeri, restorasyon sonrası köşkün daha güzel hale geldiğini ifade etti.

Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez konakladığı Atatürk Köşkü bir yılda 314 bin 850 yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı.

Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez konakladığı Atatürk Köşkü bir yılda 314 bin 850 yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı.