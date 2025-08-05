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Atatürk Köşkü, Trabzon'da 183 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Trabzon'un Atatürk Köşkü, 2023 yılının 7 ayında 183 bin 511 ziyaretçi ile büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 05.08.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 12:31
Atatürk Köşkü, Trabzon'da 183 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Trabzon'un tarihi ve turistik ikonu olan Atatürk Köşkü, 2023 yılı içerisinde 7 aylık bir süre zarfında 183 bin 511 kişiyi ağırladı. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan bu köşk, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Şehir merkezine yakın konumuyla dikkat çeken Atatürk Köşkü, yaz aylarında her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık. Köşkte, Büyükşehir Belediyesi bando ve mehter ekibi tarafından, Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılar da seslendirilmektedir.

Atatürk'ün, çam ormanları içerisindeki bu köşkte üç kez konakladığı bilinirken, ziyaretçiler ayrıca 19. ve 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk’ün fotoğraflarını da görme imkanı buluyor.

Yılın 7 aylık diliminde 183 bin 511 yerli ve yabancı ziyaretçiye kapılarını açarak büyük bir ilgi gören Atatürk Köşkü, Trabzon’un en çok ziyaret edilen mekânlarından biri olmayı sürdürüyor.

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü'nü yılın 7 aylık döneminde 183...

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü'nü yılın 7 aylık döneminde 183 bin 511 kişi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve özel müze statüsündeki Atatürk Köşkü, şehir merkezine yakınlığıyla ön plana çıkıyor

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü'nü yılın 7 aylık döneminde 183...

Trabzon'un önemli tarihi ve turistik mekanlarından Atatürk Köşkü'nü yılın 7 aylık döneminde 183 bin 511 kişi ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve özel müze statüsündeki Atatürk Köşkü, şehir merkezine yakınlığıyla ön plana çıkıyor

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