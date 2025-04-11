Attila Jozsef 120. Doğum Gününde Ankara’da Anıldı

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, ünlü Macar şair Attila Jozsef'in 120. doğum günü coşkuyla kutlandı.

Başkent Ankara'daki bir kafede gerçekleşen etkinlikte, şair ve çevirmen Balazs Szollossy ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hungaroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Can Yağcı Aksel bir araya gelerek Jozsef'in hayatı ve şiirleri üzerine derinlemesine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Etkinlikte, Jozsef'in etkileyici şiirlerinden parçalar da okundu. Şiirleriyle Türk edebiyatına da önemli katkılarda bulunan Jozsef, Macar şiirinin en büyük ustaları arasında yer alıyor.

Her yıl 11 Nisan tarihinde kutlanan bu gün, Jozsef'in doğum günü olması nedeniyle “Macar Şiir Günü” olarak da anılmaktadır. Bu özel günde, edebiyat severler bir araya gelerek sanatçının mirasını yaşatmaya devam ediyor.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğince, Ankara'da bir kafede, Macar şair Attila Jozsef'in 120. doğum günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte şair, çevirmen ve Türkolog Balazs Szollossy (solda) ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hungaroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Can Yağcı Aksel (sağda), Jozsef'in hayatı ve şiirleri üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğince, Ankara'da bir kafede, Macar şair Attila Jozsef'in 120. doğum günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte şair, çevirmen ve Türkolog Balazs Szollossy (solda) ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hungaroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Can Yağcı Aksel (sağda), Jozsef'in hayatı ve şiirleri üzerine söyleşi gerçekleştirdi.