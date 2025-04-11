DOLAR
37,9 0%
EURO
42,94 -0,24%
ALTIN
3.957,95 0,01%
BITCOIN
3.184.466,85 -0,13%

Attila Jozsef 120. Doğum Gününde Ankara’da Anıldı

Macar şair Attila Jozsef, 120. doğum gününde Ankara'da düzenlenen etkinlikle anıldı.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 22:25
Attila Jozsef 120. Doğum Gününde Ankara’da Anıldı

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, ünlü Macar şair Attila Jozsef'in 120. doğum günü coşkuyla kutlandı.

Başkent Ankara'daki bir kafede gerçekleşen etkinlikte, şair ve çevirmen Balazs Szollossy ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hungaroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Can Yağcı Aksel bir araya gelerek Jozsef'in hayatı ve şiirleri üzerine derinlemesine bir söyleşi gerçekleştirdi.

Etkinlikte, Jozsef'in etkileyici şiirlerinden parçalar da okundu. Şiirleriyle Türk edebiyatına da önemli katkılarda bulunan Jozsef, Macar şiirinin en büyük ustaları arasında yer alıyor.

Her yıl 11 Nisan tarihinde kutlanan bu gün, Jozsef'in doğum günü olması nedeniyle “Macar Şiir Günü” olarak da anılmaktadır. Bu özel günde, edebiyat severler bir araya gelerek sanatçının mirasını yaşatmaya devam ediyor.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğince, Ankara'da bir kafede, Macar şair Attila Jozsef'in 120....

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğince, Ankara'da bir kafede, Macar şair Attila Jozsef'in 120. doğum günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte şair, çevirmen ve Türkolog Balazs Szollossy (solda) ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hungaroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Can Yağcı Aksel (sağda), Jozsef'in hayatı ve şiirleri üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğince, Ankara'da bir kafede, Macar şair Attila Jozsef'in 120....

Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliğince, Ankara'da bir kafede, Macar şair Attila Jozsef'in 120. doğum günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte şair, çevirmen ve Türkolog Balazs Szollossy (solda) ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hungaroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Can Yağcı Aksel (sağda), Jozsef'in hayatı ve şiirleri üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

İLGİLİ HABERLER

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakü'de 'Sağlıkçı Ressamlar' Sergisi Açıldı
2
A101 büyük aktüel indirimi duyurdu! Bu ürünlerde 1 alana 1 bedava!
3
Kulak Şekliniz Kişiliğinizin Sırrını Veriyor! İşte Kulak Şekline Göre Gizli Kişilik Özellikleri
4
Tarım Bakanlığı'ndan KPSS'siz işçi alımı! 81 ilde alım için başvurular başladı
5
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde 'Dracula: Bir Dehşet Komedisi' Sahnelendi
6
Hatay'da Büyüleyici 'Avrupa'dan Türküler' Konseri

Afyon Belediyesi 29 Yeni İtfaiye Personeli Alacak

Konya'da TOKİ'den Mükemmel Sosyal Konut Fırsatı: 12.670 TL Taksit ile Ev Sahibi Olun!

Çiftçilere Dev Destek: 5 Milyar TL Ödeme Bugün Başlıyor!

Mersin'de Öğrencilere Özel Lokanta: Sadece 20 TL!

Fatura Kabusuna Son! Devletten Yüzde 40-65 Destek Müjdesi

Temmuz Zammı Alarm Veriyor! Erdoğan'ın Açıklamaları Şok Etti

Ankara Valiliği'nden Rekor Promosyon Ödemesi: 105.000 TL!

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!