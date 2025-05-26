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Avrupalı Gençler Bayburt'un Tarihi ve Doğal Güzelliklerini Keşfetti

Erasmus Programı kapsamında Bayburt'u ziyaret eden Avrupalı gençler, kentin tarihi ve doğal alanlarını 9 gün boyunca gezdi.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 17:37
Avrupalı Gençler Bayburt'un Tarihi ve Doğal Güzelliklerini Keşfetti

Avrupalı Gençler Bayburt'un Tarihi ve Doğal Güzelliklerini Keşfetti

Bayburt Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yürüttüğü ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Erasmus Programı çerçevesinde Türkiye'ye gelen Avrupalı gençler, kentin eşsiz tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

Daha Yeşil Bir Gelecek İçin Sürdürülebilir Tatil Seçenekleri

“Daha Yeşil Bir Gelecek İçin Sürdürülebilir Tatil Seçenekleri Tasarlayalım” programı dahilinde İtalya, Letonya, Polonya, İspanya, Litvanya, Romanya, Makedonya ve Yunanistan ülkelerinden gelen 30 genç, Bayburt Kalesi, Baksı Müzesi, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve Aydıntepe Yaylası gibi önemli turistik mekanları gezerek, 9 gün boyunca keyifli vakit geçirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile 8 ülkeden gelen genç turizmcileri Bayburt’ta ağırladıklarını ifade etti. Gül, “Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini anlattık. Eko-turizmle ilgili deneyim yapmalarına fırsat verdik. Yöresel yemeklerin tadımını da yaptırdık,” dedi.

Proje Koordinatöründen Açıklamalar

Proje koordinatörü Melodi Çolak, Türkiye Ulusal Ajansı ve AB fonuyla Bayburt’ta bir gençlik hareketliliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Eko-turizm projeleri üzerine çalışan dernekler ve kuruluşlarla iş birliği yapıldığını vurgulayan Çolak, “Bayburt'un eko-turizm örneklerini tanıttık ve bu alandaki çalışmalara yer verdik,” diye konuştu.

Gençlerin Bayburt'taki Deneyimleri

Proje kapsamında Litvanya'dan gelen Lalma Andrusaıtyte, Bayburt ve kültürü hakkında birçok şey öğrendiğini belirtti. “Burada insanları, gelenekleri ve dağları keşfettim. Bu bilgileri ülkeme döndüğümde paylaşacağım,” dedi.

Yunanistan'dan gelen Achilleas Tzelis de proje sürecinden büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Bayburt, eko-turizmi açısından harika bir şehir. Buradaki insanların samimiyeti ve misafirperverliği beni etkiledi,” şeklinde konuştu.

Bayburt Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğü ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen...

Bayburt Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğü ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen Erasmus Programı kapsamında Türkiye'ye gelen Avrupalı gençler, kentin tarihi ve turistik alanlarını gezdi.

Bayburt Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğü ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen...

Bayburt Kültür ve Turizm Müdürlüğünün yürüttüğü ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen Erasmus Programı kapsamında Türkiye'ye gelen Avrupalı gençler, kentin tarihi ve turistik alanlarını gezdi.

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