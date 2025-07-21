Aybüke Cihan, Güney Kore'de Dil Yarışmasında Birincilik Elde Etti

Yüksek Lisans Öğrencisi Aybüke Cihan, Güney Kore'de Zirveye Ulaştı

Güney Kore'de Kore Üniversitesi'nde "dil bilimi" alanında yüksek lisans eğitimini sürdüren Aybüke Cihan, The Korea Times gazetesinin düzenlediği Korece Konuşma Yarışması'nda birinciliğe ulaşarak büyük bir başarı gösterdi.

İEÜ Mezunu Aybüke Cihan, Yüksek Lisans Eğitimi İçin Kore'yi Tercih Etti

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nden mezun olan 25 yaşındaki Cihan, mezuniyetinden önce İEÜ ile Hallym Üniversitesi arasındaki ikili anlaşma sayesinde misafir öğrenci olarak Güney Kore'ye gitmişti. Eğitim sürecinde Kore kültürüne olan sevgisi arttı ve akademisyenlerinin yönlendirmesiyle Güney Kore'yi yüksek lisans için tercih etti.

Yarışmanın Detayları ve Cihan'ın Başarısı

Aybüke Cihan, Korece Konuşma Yarışması'na katılarak Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen bu prestijli etkinlikte başarılı oldu. Yarışmada, Türkiye ile Güney Kore arasındaki kültürel yakınlıkları konu alan bir video kaydı gönderdi. Cihan, Koreceye hakimiyeti ve etkili ifade gücüyle jürinin dikkatini çekerek birincilik elde etti.

Aybüke Cihan'ın Yarışma Hakkındaki Görüşleri