Aybüke Cihan, Güney Kore'de Dil Yarışmasında Birincilik Elde Etti

Yüksek Lisans Öğrencisi Aybüke Cihan, Güney Kore'de Zirveye Ulaştı
Güney Kore'de Kore Üniversitesi'nde "dil bilimi" alanında yüksek lisans eğitimini sürdüren Aybüke Cihan, The Korea Times gazetesinin düzenlediği Korece Konuşma Yarışması'nda birinciliğe ulaşarak büyük bir başarı gösterdi.
İEÜ Mezunu Aybüke Cihan, Yüksek Lisans Eğitimi İçin Kore'yi Tercih Etti
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nden mezun olan 25 yaşındaki Cihan, mezuniyetinden önce İEÜ ile Hallym Üniversitesi arasındaki ikili anlaşma sayesinde misafir öğrenci olarak Güney Kore'ye gitmişti. Eğitim sürecinde Kore kültürüne olan sevgisi arttı ve akademisyenlerinin yönlendirmesiyle Güney Kore'yi yüksek lisans için tercih etti.
Yarışmanın Detayları ve Cihan'ın Başarısı
Aybüke Cihan, Korece Konuşma Yarışması'na katılarak Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen bu prestijli etkinlikte başarılı oldu. Yarışmada, Türkiye ile Güney Kore arasındaki kültürel yakınlıkları konu alan bir video kaydı gönderdi. Cihan, Koreceye hakimiyeti ve etkili ifade gücüyle jürinin dikkatini çekerek birincilik elde etti.
Aybüke Cihan'ın Yarışma Hakkındaki Görüşleri
Yarışmanın formatını açıklayan Cihan, Türk ve Kore kültürünün benzer yönlerine değinerek, "Aile bağları ve sıcak iletişim, bizim kültürümüze benziyor. Konuşmamda Türk kültüründen de örnekler verdim ve bunun için bir video kaydı aldım" dedi. Cihan ayrıca, "Ödül alacağıma, yarışmadan başarıyla çıkacağıma inanıyordum. Bu yarışma, benim gibi yabancı ülkeden Güney Kore'ye gelen öğrenciler için oldukça değerli ve prestijli" Aybüke Cihan, dilin yalnızca kelimelerden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Her sesin bir kültürü ve ruhu taşıdığını biliyorum. Korece öğrenirken Kore halkının tarihini ve değerlerini de öğreniyor, bu süreçte dilin iletişim kurmanın ötesinde anlamak, empati ve bağ kurmak için ne kadar önemli olduğunu anladım" dedi. Son olarak, Güney Kore halkının Türkleri çok sevdiğini belirten Cihan, "Bu anlamda ülkede hiç yabancılık çekmedim. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımı sürdüreceğim" şeklinde konuştu. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans için Güney Kore'yi tercih eden Aybüke Cihan, The Korea Times gazetesinin düzenlediği Korece Konuşma Yarışması'nda birinci oldu.
Dilin Önemi ve Kültürel Bağlantılar
Aybüke Cihan, dilin yalnızca kelimelerden ibaret olmadığını vurgulayarak, "Her sesin bir kültürü ve ruhu taşıdığını biliyorum. Korece öğrenirken Kore halkının tarihini ve değerlerini de öğreniyor, bu süreçte dilin iletişim kurmanın ötesinde anlamak, empati ve bağ kurmak için ne kadar önemli olduğunu anladım" dedi.
Son olarak, Güney Kore halkının Türkleri çok sevdiğini belirten Cihan, "Bu anlamda ülkede hiç yabancılık çekmedim. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımı sürdüreceğim" şeklinde konuştu.
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüksek lisans için Güney Kore'yi tercih eden Aybüke Cihan, The Korea Times gazetesinin düzenlediği Korece Konuşma Yarışması'nda birinci oldu.