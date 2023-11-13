Ayçiçek yağına zam öncesi son indirimli fiyatlar! En ucuzu o marketlerde satılıyor

Türkiye'de devam eden gıda enflasyonu, günlük yeni zam haberleri ile vatandaşların bütçesini ciddi şekilde zorlamaktadır. Ekmekten şeker, sütten peynire kadar birçok üründe artan zamlar, ekonomik durumu olumsuz etkilerken, bu zamların en belirgin hissedildiği ürünlerden biri ayçiçek yağıdır. Ayçiçek yağındaki fiyat artışı, tüm vatandaşların ekonomik durumunu olumsuz yönde etkilerken, güncel fiyatlar da yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Peki, uygun fiyatlı ayçiçek yağı bulunabilir mi? Hangi marketlerde ve kaç lira? İşte bu soruların cevapları...

Ayçiçek yağındaki fiyat artışları devam ediyor!

Ayçiçek yağındaki fiyat artışları dur durak bilmiyor. Enflasyonun her geçen gün artmasıyla birlikte, ayçiçek yağı fiyatları da sürekli olarak yükselmeye devam ediyor. Vatandaşların bütçesini zorlayan bu fiyat artışları karşısında çözüm, market market dolaşarak en uygun ayçiçek yağını bulmaya çalışmak oluyor. En ekonomik ayçiçek yağı hangi markette? Marketlerdeki ayçiçek yağı litre fiyatları ne kadar? İşte bu soruların yanıtları...





Marketlerdeki ayçiçek yağı fiyatları...

Bim 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatları:

5 litre Sole Ayçiçek Yağı: 165,00 TL

5 litre Biryağ Ayçiçek Yağı: 193,90 TL

Şok Market 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatları:

5 litre Evin Ayçiçek Yağı: 65,00 TL

A101 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatları:

5 litre Vera Ayçiçek Yağı: 165,00 TL

5 litre Yudum Ayçiçek Yağı: 163,90 TL

5 litre Orkide Ayçiçek Yağı: 189,50 TL

5 litre Abalı Ayçiçek Yağı: 154,00 TL

5 litre Komili Ayçiçek Yağı: 175,90 TL

5 litre Torku Ayçiçek Yağı: 169,00 TL

5 litre Biryağ Ayçiçek Yağı: 179,00 TL