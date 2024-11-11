Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

Milli Emlak tarafından sunulan fırsatların ardı arkası kesilmiyor. Çevre, Şehircilik ve İlim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, taşınmazlar konusunda adımlar atarken, bu fırsatlar özellikle de yatırımcıların yoğun ilgisine maruz kalıyor.

Dar gelirli vatandaşların da yakından ilgilendiği uygun fiyatlı arsa ve tarla satışlarına devam eden Milli Emlak tarafından yapılan açıklamada kiralık taşınmazların da ilanlarda yer aldığı ifade edilmiş bulunuyor. 85 bin TL'den başlayan fiyatlarla arsa satışlarının yapıldığı ifade edilirken, kiraya verilecek olan taşınmazların da kira bedellerinin 2 bin lira olduğu ihale sayfasında yer alıyor.

BURSA MİLLİ EMLAK SATIŞ VE KİRALAMA İLANLARI

Bursa Keles'te satışa sunulan taşınmazların en düşük fiyatı 85 bin TL, en yüksek fiyatı ise 1 milyon 680 bin TL olarak Milli Emlak resmi web adresinde yer alıyor. Bu fiyatlar konuma ve büyüklüğe göre değişkenlik gösteriyor. Ayrıca, 2 adet taşınmaz da 2 bin TL'den başlayan fiyatlarla kiraya verilecek iken hem konut sahibi olmak isteyen hem de tarımla uğraşmak isteyen vatandaşların ilgisinin yoğun olduğu da gözler önüne seriliyor. Toplamda 17 taşınmazdan 2'si kiralama yöntemiyle halka sunulurken, Bursa'daki bu taşınmazların ihalesi, açık teklif usulü ile yapılacak.

VAN’DA SATILIK 4 ARSA İHALESİ

Van’da yer alan 4 adet arsanın da ihale yöntemi ile satışa sunulacağı ifade edilmiş bulunuyor.

340 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan arsaların ihalesi, 20 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.

Van'da İhaleye Çıkarılan Arsaların Özellikleri:

• Vanyolu Mahallesi: 120 m² (625.000 TL), 366 m² (2.146.000 TL)

• Kışla Mahallesi: 112 m² (340.000 TL), 408 m² (1.230.000 TL)

İhale Tarihi ve Yeri: 20 Kasım 2024, Çarşamba, saat 10:00-11:00, Erciş Milli Emlak Şefliği Servis Odası.



