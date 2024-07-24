Ayda 65 bin TL maaş almak isteyen başvuruyor! Dev personel alımı başladı

Şehir Şehir İstihdam Fırsatı

Şekerbank tarafından yapılan bir duyuruda Türkiye'nin hemen hemen her ilinde personel alımının yapılacağı belirtildi. Özellikle bireysel bankacılık alanında müşteri temsilcisi olarak çalışmak isteyenlere yönelik yapılan açıklamada ilgilenen adayların en az önlisans diploması ve ilgili alanda en az iki yıllık mesleki deneyime sahip olmaları istendi. Ayrıca ekip çalışmasına yatkın, esnek çalışma saatleri durumuna uyum sağlayabilen adaylar tercih edilecektir.

İstanbul Avrupa yakasında Resepsiyonist pozisyonu için başvurular alınıyor. Bu pozisyon için başvuru yapacak olan adayların lisans ya da önlisans mezunu olmaları ve tercihen benzer sektörde en az bir yıl deneyime sahip olmaları beklenmektedir. Microsoft Office programları bilgisi ve iyi iletişim becerileri de aranan niteliklerdir.

"Maaş aralığı ve pozisyon bazlı bilgiler"





Şekerbank'ta çalışan resepsiyonistler çalıştıkları şubeye göre 30.000 ile 65.000 TL arasında maaş alabiliyor. Bu maaş aralığı bölgeye ve pozisyona göre değişiklik gösterebilir. Kişisel hesap temsilcilerinin maaş aralıkları bankaya göre değişmektedir. Ortalama maaş 35.000 TL ile 65.000 TL arasındadır. Kıdem ve performansa bağlı maaşlar kademeli olarak artabilir.

Başvuru ve gereksinimler!

Başvuru yapmak isteyen adaylar, Şekerbank'ın resmi iş ilanları ile birlikte başvuru kanalları aracılığıyla belirtilen illerdeki işlere başvuruda bulunabilirler. Banka, bir adayın gereken niteliklere sahip olup olmadığını değerlendirirken adayın deneyimini ve eğitimini dikkate alacaktır. Şekerbank'ın sunmuş olduğu yeni fırsatlar, onu iş arayanlar için cazip bir seçenek haline getiriyor.