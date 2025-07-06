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Aydın'da 52 Çocuğa Coşkulu Sünnet Şöleni

Aydın'da 52 çocuk için düzenlenen sünnet töreninde aileler keyifli anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 21:26
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 21:26
Aydın'da 52 Çocuğa Coşkulu Sünnet Şöleni

Aydın'da 52 Çocuğa Coşkulu Sünnet Şöleni

Aydın'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen sünnet töreninde 52 çocuk için kutlama yapıldı. Şölen, Nasuh Paşa Külliyesi'nde bulunan mescitte yapılan sünnet mevlidi ile başladı.

Etkinlik kapsamında, süslenen üstü açık otobüsle çocuklar ve aileleri Aydın sokaklarında keyifli bir şehir turu attı. Turun ardından, Efeler ilçesinde bir otelde devam eden şölende çocuklar ve aileleri müzik eşliğinde eğlendi.

Aydın Vali Yardımcısı Fikret Zaman, etkinlikte aileleri tebrik etti. AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ise organizasyonu gerçekleştiren Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti.

Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural, sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler sunarak etkinliğin mutluluğunu paylaştı. Protokol üyeleri de çocuklara bisiklet ve oyuncak araba gibi hediyeler vererek, bu özel günlerini daha da anlamlı kıldılar.

Aydın'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 52 çocuk için sünnet töreni düzenlendi. Süslenen üstü...

Aydın'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 52 çocuk için sünnet töreni düzenlendi. Süslenen üstü açık otobüsle 52 çocuğa ve ailelerine şehir turu yaptırıldı.

Aydın'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 52 çocuk için sünnet töreni düzenlendi. Süslenen üstü...

Aydın'da Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 52 çocuk için sünnet töreni düzenlendi. Süslenen üstü açık otobüsle 52 çocuğa ve ailelerine şehir turu yaptırıldı.

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