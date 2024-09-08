Aydın'da Kurtuluş Coşkusu Funda Arar Konseriyle Taçlandı

Aydın'da Kurtuluş Coşkusu Funda Arar ile Yaşandı

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında ünlü sanatçı Funda Arar sahne aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen bu özel konser, Atatürk Kent Meydanında gerçekleştirildi.

Büyük Katılım ve Coşku

İlçe halkı, konsere yoğun ilgi gösterdi. Arar, izleyicilerine "Yak gel", "Unutamadım", "Mevsim bahar olunca" gibi unutulmaz parçalarını seslendirdi. Konser boyunca katılımcılar, sanatçıya eşlik ederek coşku dolu anlar yaşadı.

Fener Alayı Coşkusuyla Başladı

Konsere giden yolda Efeler Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayı, etkinliğe olan coşku öncesi ekstra bir renk kattı. Aydın, bu önemli günde geçmişine olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şarkıcı Funda Arar sahne aldı.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şarkıcı Funda Arar sahne aldı.

Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şarkıcı Funda Arar sahne aldı.