Aydın'da Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor

Aydın'da Bunaltıcı Sıcak Hava Hissediliyor

Aydın'da sıcak hava nedeniyle kent merkezinde gözlemlenen sakinlik, tatil beldelerinde tam tersine yoğun kalabalıklara sahne oluyor. Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşmasıyla birlikte, Aydın'ın cadde ve sokakları neredeyse boş kaldı. Özellikle normalde kalabalık olan meydanlar, sakin bir görüntü sergiliyor.

Dışarı çıkan vatandaşlar, bunaltıcı sıcaklıktan korunmak için parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor. Ancak, Aydın'ın önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası ve Didim ilçelerindeki plajlar dolup taşıyor.

Kuşadası'nda, sıcaktan bunalan tatilciler Kadınlar Denizi ve Kuştur plajları başta olmak üzere birçok sahile akın etti. Didim ise, dünyaca ünlü Altınkum Plajı ile dikkat çekti ve burada da yoğun kalabalıklar oluştu.

Aydın'da sıcak hava dolayısıyla kent merkezinde sakinlik gözlenirken Kuşadası sahillerinde yoğunluk oluştu.

Aydın'da sıcak hava dolayısıyla kent merkezinde sakinlik gözlenirken Kuşadası sahillerinde yoğunluk oluştu.