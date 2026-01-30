Aydıntepe’de Karla Mücadele Sürüyor: Ekipler Gece Gündüz Sahada

Aydıntepe’de Karla Mücadele Sürüyor

Ekipler Vatandaşların Rahatlığı İçin Sahada

Aydıntepe'de kar ve buzlanmaya karşı yürütülen çalışmalar ilçe genelinde aralıksız devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığını bildirdi.

Çalışmalar kapsamında ara sokaklar, merdivenler, kaldırımlar ve dolmuş duraklarının çevresi başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında temizlik ve buzlanmaya karşı önleyici müdahaleler gerçekleştiriliyor. Yaya ve araç trafiğinde risk oluşturabilecek noktalarda özel olarak önlem alınıyor.

Yetkililer, gece gündüz süren çalışmalarla tüm mahallelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığını, ekiplerin kış boyunca görev başında olmaya devam edeceğini vurguladı.

