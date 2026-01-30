Aydıntepe’de Karla Mücadele Sürüyor: Ekipler Gece Gündüz Sahada

Aydıntepe'de kar ve buzlanmaya karşı çalışmalar ilçenin dört bir yanında sürüyor; ekipler ulaşım ve günlük yaşamın aksamaması için gece gündüz görevde.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:17
Ekipler Vatandaşların Rahatlığı İçin Sahada

Aydıntepe'de kar ve buzlanmaya karşı yürütülen çalışmalar ilçe genelinde aralıksız devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla ekiplerin sahada yoğun mesai harcadığını bildirdi.

Çalışmalar kapsamında ara sokaklar, merdivenler, kaldırımlar ve dolmuş duraklarının çevresi başta olmak üzere ilçenin dört bir yanında temizlik ve buzlanmaya karşı önleyici müdahaleler gerçekleştiriliyor. Yaya ve araç trafiğinde risk oluşturabilecek noktalarda özel olarak önlem alınıyor.

Yetkililer, gece gündüz süren çalışmalarla tüm mahallelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığını, ekiplerin kış boyunca görev başında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

