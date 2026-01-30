Salıpazarı Barajı'nda Kritik İnceleme: Taşkın, Sulama ve İçme Suyu

Salıpazarı Barajı'nda yapılan incelemede proje; taşkın riskini azaltma, tarımsal sulama ve içme suyu temini hedefiyle yerinde değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:08
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:08
Salıpazarı Barajı'nda Kritik İnceleme: Taşkın, Sulama ve İçme Suyu

Salıpazarı Barajı'nda Kritik İnceleme

Taşkın riskini azaltacak, tarımsal sulama ve içme suyu için çalışmalar yerinde incelendi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Salıpazarı ve Terme ilçelerini yakından ilgilendiren Salıpazarı Barajı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Projeyle bölgenin su yönetimi güçlendirilmeye; taşkın riskinin azaltılması, tarımsal sulamanın desteklenmesi ve içme suyu temininin güvence altına alınması hedefleniyor.

Vali Tavlı, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve barajın tamamlanmasının kırsal kalkınmaya ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği ve Samsun'un uzun vadeli su ihtiyacına cevap vereceği vurgulandı.

İncelemelere şu isimler katıldı: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş, Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan ve DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik.

SAMSUN’DA TAŞKIN RİSKİNİ AZALTACAK, TARIMSAL SULAMA İLE İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAYACAK...

SAMSUN’DA TAŞKIN RİSKİNİ AZALTACAK, TARIMSAL SULAMA İLE İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAYACAK SALIPAZARI BARAJI’NDA ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ.

SAMSUN’DA TAŞKIN RİSKİNİ AZALTACAK, TARIMSAL SULAMA İLE İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAYACAK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehitkamil'in Halter Gururu: Hatice Cellat ve Edanur Yılmaz Türkiye 3’üncüsü
2
Samsunlu doktor fotoğrafçı donmuş gölde kampı drone'la kaydetti
3
Şanlıurfa'da Yoğun Sis ve Yağış: Görüş 20-25 Metreye Düştü
4
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde 90 Personel İçin Noter Huzurunda Kura
5
Tahmazoğlu, YKS'de İlk Bine Giren Gençlerle Buluştu
6
Köklerden Geleceğe: AK Parti Erzurum Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı'na Yoğun Katılım
7
Eyyübiyeli Minik Karateci Mehmet Ali Ataş Türkiye İkincisi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları