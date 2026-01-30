Salıpazarı Barajı'nda Kritik İnceleme: Taşkın, Sulama ve İçme Suyu

Salıpazarı Barajı'nda Kritik İnceleme

Taşkın riskini azaltacak, tarımsal sulama ve içme suyu için çalışmalar yerinde incelendi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Salıpazarı ve Terme ilçelerini yakından ilgilendiren Salıpazarı Barajı inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Projeyle bölgenin su yönetimi güçlendirilmeye; taşkın riskinin azaltılması, tarımsal sulamanın desteklenmesi ve içme suyu temininin güvence altına alınması hedefleniyor.

Vali Tavlı, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve barajın tamamlanmasının kırsal kalkınmaya ve bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediği ve Samsun'un uzun vadeli su ihtiyacına cevap vereceği vurgulandı.

İncelemelere şu isimler katıldı: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş, Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan ve DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik.

