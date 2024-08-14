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Aziz Konstantin ve Helana Manastırı Kazı Çalışmaları Turizme Kazandırılacak

Ordu'daki Aziz Konstantin ve Helana Manastırı'nın kazı çalışmaları, yerli ve yabancı turistler için yeni bir destinasyon yaratacak.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:08
Aziz Konstantin ve Helana Manastırı Kazı Çalışmaları Turizme Kazandırılacak

Aziz Konstantin ve Helana Manastırı Kazı Çalışmaları Başladı

Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, yapılan kazı çalışmalarının turizme katkıda bulunacağını açıkladı. Fatsa İlçesi'nde, Kurtuluş Mahallesi'nde yer alan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı, kazı sırasında Bizans dönemine ait in-situ zemin mozaiği ile dikkat çekiyor.

Yeni Turizm Destinasyonu Oluşturuluyor

Uğur Toparlak, kazı çalışmalarını Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ile birlikte yerinde inceledi. Toparlak, söz konusu kültürel varlıkların keşfiyle birlikte yeni bir turizm destinasyonu oluşturulacağını vurguladı.

Kazı Çalışmalarının Sürekliliği

Toparlak, kazıların Doç. Dr. Seçkin Evcim yönetiminde devam ettiğini belirtti. Çalışmaların yıl sonuna kadar sürdürüleceğine dair umut taşıdığını ifade eden Toparlak, "İleriye dönük olarak çok sayıda önemli eserin gün yüzüne çıkmasını bekliyoruz," dedi.

Bu Kültürel Miras ve Turizm İlişkisi

Kazı alanının Karadeniz Sahil Yolu'na yakın konumu, yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi olmasına katkı sağlayacak. Toparlak, "Eserlerin ortaya çıkması, bölgenin turizm potansiyelini artıracak," dedi.

Başkan Kibar'dan Destek Mesajı

Fatsa Belediye Başkanı Kibar ise, kazıların bölgenin tarihsel zenginliklerini ortaya çıkarması bakımından önemli olduğunu belirtirken, "Burası turizme büyük katkı sağlayacak," diye ekledi. Kazı sürecinin kış aylarında da devam etmesi için gerekli izinlerin alınması yönünde çalışmalar sürdürüldüğünü ifade etti.

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz...

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacak.

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz...

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacak.

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz...

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacak.

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz...

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacak.

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz...

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacak.

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz...

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacak.

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz...

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacak.

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz...

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacak.

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz...

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacak.

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz...

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacak.

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz...

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacak.

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz...

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacak.

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz...

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacak.

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz...

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacak.

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz...

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacak.

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz...

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacak.

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz...

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacak.

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz...

Ordu'da kazı çalışmaları sırasında Bizans dönemine ait "in-situ zemin mozaiği" bulunan Aziz Konstantin ve Helana Manastırı yerli ve yabancı turistlerin yeni gezi alanı olacak.

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