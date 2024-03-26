Badana boyayı unutturan temizlik tüyosu! Küf lekelerini 1 dakikada mıknatıs gibi çekiyor

Duvarlarda oluşan küf lekelerinden doğal yöntemlerle kurtulmak mümkün! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KÜF LEKELERİNDEN KURTULMA YÖNTEMLERİ

Duvarlarda oluşan küflerin en önemli sebebi nem olarak bilinir. Eğer oda içinde belirli süre nem oluşur ve odada kalırsa duvarlarda küf oluşur. Duvarlar uzun süre nemli kaldığı sürece ise küf ve rutubet oluşur. Nemli duvarlar genelde kış aylarında odaların yeterli miktarda havalandırılmaması veya çok fazla nemlendirilmesi sebebiyle oluşur. Aynı zamanda banyolarda su buharı sıkıştığı için nem oluşur ve küf oluşmaya başlar. Küf oluşumundan kurtulmak için genellikle kimyasal malzemeler kullanılır ancak kimyasal malzemeler içinde olan metan gazı gibi maddeler küf ile tepkimeye girerek sağlığa zarar verebilir. Bu sebeple küften kurtulmak için temizlik yaparken doğal malzemeler kullanılması önerilir. Duvarlarda ve tavanda oluşan küflerden kurtulmak için asidik oranı yüksek doğal ürün ve gıdaları tercih edebilirsiniz.





Bu malzemelerle de küf oluşumundan tamamen kurtulabilirsiniz. Çay ağacı yağı içinde olan sağlıklı asitler sayesinde temizlik alanında sık sık tercih edilir. Çay ağacı yağının kullanırken miktarına dikkat etmeniz gerekir. Temizlik alanında çay ağacı yağının birkaç damla kullanılması yeterli olur ve su ile seyreltilmesi önerilir. Duvar küflerini temizlemek için bir sprey şişesine birkaç damla çay ağacı yağını su ile karıştırarak koyabilir ve bu karışımı küflere sıkarak 2-3 dakika bekletebilirsiniz. Daha sonra nemli bir bezle küf olan bölgeyi silebilir ve bütün küflerden kurtulana kadar bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Sirke ve limon da asidik bir yapıya sahip olduğu için temizlik konusunda sık sık tercih edilir. Duvar küflerinden kurtulmak için bir limon suyu sıkılır ve üstüne bir su bardağı sirke eklenir. Daha sonra bu iki malzeme bir sprey şişesi içinde iyice çalkalanır ve sprey sıkıldıktan sonra nemli bezle küf olan bölge silinir. Temizlik bittikten sonra kuru bir bezle nemi alabilirsiniz. Eğer kuru bezle bölgeyi temizlemezseniz tekrar küf oluşumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz.