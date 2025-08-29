Erzincan'da Terzibaba Külliyesi Hizmete Açıldı — Diyanet İhtisas Merkezi

Erzincan'da Terzibaba Külliyesi hizmete açıldı

Erzincan'da hayırseverlerin desteğiyle yapımına 2019'da başlanan Terzibaba Külliyesi törenle hizmete açıldı. Külliye, 2 bin metrekare taban oturum ve 4 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edildi.

Külliyede neler bulunuyor?

Külliyede cami, 500 kişilik aşevi, 30 kişilik misafirhane, Kur'an kursu ve kütüphane yer alıyor. Proje, Terzibaba Mezarlığı ve Türbeleri Koruma Geliştirme Derneği ile hayırseverlerin katkılarıyla tamamlandı ve Diyanet İhtisas Merkezi olarak hizmet verecek.

Açılışta yapılan konuşmalar

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, açılışta 1780-1847 yıllarında Erzincan'da yaşayan Terzibaba için vefa gösterdiklerini belirtti. Asıl adı Muhammed Vehbi olan Terzibaba'nın vatandaşlara ve özellikle gençlere ilham kaynağı olduğunu vurguladı ve şöyle dedi:

"Onu (Terzibaba) başlangıçta bir terzi olarak küçümseyenler, ferasetini gördükten sonra ve derin maneviyatını hissettikten sonra daha fazla saygı duymaya başlamışlardır. Bu ülkenin manevi hayatına çok büyük katkılar sağlamıştır. Ölümünden yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen, her gün, her yıl akın akın insanlar onun manevi huzurunda gelip dua etmekte ve Cenab-ı Hakk'a şükürlerini, nimetlerini, beyan etmektedir."

Yıldırım, Ağustos ayının zaferlerle dolu olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Ağustos deyince adeta tüylerimiz diken diken oluyor. Ayrıca gururumuz da tavan yapıyor. Çünkü ağustos zaferler ayıdır. Malazgirt Zaferi, Çaldıran Zaferi, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz gibi Anadolu topraklarının bekasını garanti altına alan birçok sefer, birçok zafer bu topraklarda gerçekleşmiştir. Bu vesileyle bize Anadolu'nun kapısını açan Sultan Alparslan'dan, düşmanı bu temiz topraklardan kovan, Anadolu'yu yeni Türkiye Cumhuriyeti ile buluşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu arada bu topraklara, bu millete hizmet eden o büyük insanlara, tüm şehitlerimize bu mübarek günde Allah'tan rahmet diliyorum. Şükranlarımı iletiyorum."

Birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Yıldırım, 15 Temmuz'daki dayanışmaya da atıfta bulunarak, "Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Cumanız mübarek olsun Terzibaba'nın maneviyatını ilelebet yaşatacak bu güzel eser de şehrimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Diğer yetkililerden mesajlar

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Terzibaba'yı anmak ve adını yaşatmak için bir arada olduklarını belirterek, "Terzibaba Hazretleri bu topraklarda dünyaya gelmiş, hayatını dürüstlük, samimiyet ve tevazu üstüne inşa etmiş bir gönül insanıdır. Çocuk yaşta iş hayatına atılmış, emeğin, helal lokmanın değerini yaşamıyla bizlere göstermiştir." dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, külliyenin eğitim için kullanılmasının isabetli bir karar olduğunu ifade ederek, "İnşallah bütün dünyaya hemen karşımızdaki kabrinden 'Vallahi dünya için Allah demem' sedası yankılanan Terzibaba'ya layık nesiller yetişmesine katkı sunmak üzere inşallah Erzincan’ın maneviyatına, güzelliklerine küçük de olsa bir güzellik daha ilave etmek üzere bu binada tahsis edilmiş oldu." diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ise Terzibaba'nın sadece Erzincan'ın değil, Türkiye'nin manevi merkezlerinden biri olduğunu belirterek, mabedin gelecek kuşaklara hizmet etmesi için kurumların katkı vereceğini söyledi.

Açılışa katılan protokol

Açılışa, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.