İlkokul Öğrencileri 'Nilüfer'in Portakal Çocukları' Hikaye Kitabı Yazdı

Ankara'nın Mamak ilçesinde yer alan Ayşe-Zeki Sayan İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, 'Nilüfer'in Portakal Çocukları' isimli hikaye kitabını hayata geçirdi. Bu kitabın arkasındaki motivasyon, öğrencilerin gelişimini desteklemeye yönelik 'Kültür ve Sanat Eserleri Dizisi Projesi' ile doğdu.

Öğrenciler, daha önce iki şiir kitabı yayımlamışlardı. Bu kez, Sınıf Öğretmeni Nilüfer Kaya öncülüğünde gruplara ayrılan 4. sınıf öğrencileri, hayal güçlerini kullanarak 6 farklı hikaye oluşturdu.

Hazırlanan bu hikayeler, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) alarak kitap hâline getirildi. Kitap, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla Türkiye genelindeki 81 ildeki kütüphanelere dağıtıldı. Bunun yanı sıra, Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) yardımıyla Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Afganistan, İran, Ürdün, Pakistan ve Kuzey Makedonya'daki kütüphanelere de ulaştırıldı.

Kitabın tanıtımını yapmak üzere okulda bir tören düzenlendi. Hikaye kitabını kaleme alan öğrenciler, eserdeki hikayelerin nasıl oluştuğunu hazırladıkları oratoryo gösterisi ile sundu.

Öğrencilerin Sanata Yönlendirilmesi

Okul Müdürü Mustafa Toruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin bir sanat dalıyla ilgilenmelerinin önemini vurgulayarak, onlara kendilerini gerçekleştirme imkanı sunduklarını belirtti. Toruş, 'Kültür ve Sanat Eserleri Dizisi Projesi' ile 4. sınıf öğretiminde gruplar oluşturarak öğrencilerin hikaye yazma çalışmaları yaptığını ifade etti.

Ayrıca, öğrencilerin özverili çalışmaları sonucunda 6 hikaye ortaya çıktığını dile getiren Toruş, “Genellikle çocuklarımız hayvanlardan yola çıkarak dürüstlük, doğruluk, yardımlaşma, sevgi, hoşgörü ve barış gibi temaları ele aldılar. Bunun yanı sıra, kahramanları insan olan hikayelerimiz de mevcut.” şeklinde konuştu.

Toruş, bu girişimlerinin diğer okullara örnek olmasını ve tüm öğrencilerin kendi eserlerini yaratmaları noktasında teşvik edici olmasını umduklarını sözlerine ekledi.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Ayşe-Zeki Sayan İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, "Nilüfer'in Portakal Çocukları" isimli hikaye kitabı çıkardı.

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Ayşe-Zeki Sayan İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, "Nilüfer'in Portakal Çocukları" isimli hikaye kitabı çıkardı.