Sinema Festivali'nde Biletler 27-28 Eylül'de 80 TL

80 şehir, yaklaşık 1500 salonda tüm filmler aynı fiyattan izlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Sinema Festivali kapsamında iki gün boyunca bilet fiyatlarının 80 lira olacağını açıkladı.

Güven, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık tarafından desteklenen festivalin 80 şehir ve yaklaşık 1500 sinema salonunu kapsayacağını bildirdi.

Güven'in açıklaması: "Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat."