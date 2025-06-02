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Bahama Bandıralı 'Silver Whisper' Bodrum'da Mola Verdi

Bahama bandıralı 'Silver Whisper' kruvaziyeri, 381 yolcusuyla Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştı.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 14:38
Bahama Bandıralı 'Silver Whisper' Bodrum'da Mola Verdi

Bahama Bandıralı 'Silver Whisper' Bodrum'a Geldi

Bahama bandıralı 'Silver Whisper' adlı kruvaziyer, 381 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cruise Port Limanı'na başarıyla yanaştı.

Santorini Limanı'ndan hareket eden ve 186 metre uzunluğundaki gemi, çoğunluğunu ABD'li turistlerin oluşturduğu yolcularını gümrük işlemlerinin ardından limandan saldı.

Bodrum'da yürüyüşe çıkan turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili gibi alanları keşfetti, ayrıca çarşıda alışveriş yapma fırsatı buldular.

Akşam saatlerinde Patmos Limanı'na hareket edecek olan gemide, toplamda 284 personel bulunduğu bildirildi.

Bahama bandıralı "Silver Whisper" adlı kruvaziyer, 381 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki...

Bahama bandıralı "Silver Whisper" adlı kruvaziyer, 381 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cruise Port Limanı'na yanaştı. Santorini Limanı'ndan yola çıkan 186 metrelik gemiden inen çoğunluğu ABD'li turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

Bahama bandıralı "Silver Whisper" adlı kruvaziyer, 381 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki...

Bahama bandıralı "Silver Whisper" adlı kruvaziyer, 381 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Cruise Port Limanı'na yanaştı. Santorini Limanı'ndan yola çıkan 186 metrelik gemiden inen çoğunluğu ABD'li turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

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