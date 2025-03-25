Bakan Ersoy, Devlet Opera ve Balesi'nin Yeni Sezon Rekorlarını Açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Devlet Opera ve Balesi Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünün bu sezon ulaştığı başarıları duyurdu. 2023-2024 sezonunda 44 yeni eser sahnelerken, toplamda 1009 temsil ile 613 bin 276 sanatseverle buluştu.

Sanat İzleyici Sayısında Büyük Artış

Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, seyirci sayısında yüzde 27, temsil sayısında ise yüzde 44 oranında artış yaşandığını vurguladı. Ayrıca, Kültür Yolu Festivali kapsamında 15 şehirde 94 temsil sahnelendi ve 134 bin 844 sanatsever etkinliklere katıldı.

Gelecek Sezonun Heyecan Verici Projeleri

Ersoy, yeni sezonda düzenlenecek etkinliklerle ilgili de bilgi verdi. Yerli eser Gilgameş operasının dünya prömiyerinin yapılacağını, ayrıca ünlü Kuğu Gölü baletinin dünyaca ünlü dansçılarla sahneleneceğini belirtti. Türkiye-Özbekistan kültürel iş birliği çerçevesinde Aspendosda tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapılacağını da ekledi.

Geleceğin Yıldızları Keşfedilecek

Çocuklara yönelik düzenlenen 246 etkinlikle 75 bin minik sanatsever'in opera ve baleyle buluştuğu bilgisini veren Ersoy, sanatın her dalında daha büyük başarılara imza atma hedefinde olduklarını vurguladı. "Yeni sezonda sanat sahnesi daha da büyüyor" diyen Bakan Ersoy, yetenek taramaları ile geleceğin yıldızlarını keşfedeceklerini açıkladı.