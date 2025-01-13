Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Türkiye, sosyal devlet anlayışıyla yardımların kesintisiz bir şekilde devam ettiği bir dönemde, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal destek zamlarını duyurdu. 2025 yılında yapılacak zamlar, devletin en ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

2025 Yılı Sosyal Destek Zamları

2025 yılında, yaşlılar, engelliler, bakıma muhtaç bireyler ve çocuklar gibi geniş bir yelpazeye hitap eden sosyal destek ödemeleri sürecek. Bakan Göktaş, 2025 için zamlı ödeme miktarlarını şöyle açıkladı:

Yaşlı Aylığı: 4,181 TL'den 4,664 TL'ye yükseldi.

4,181 TL'den 4,664 TL'ye yükseldi. %40-69 Engelli Aylığı: 3,338 TL'den 3,723 TL'ye çıktı.

3,338 TL'den 3,723 TL'ye çıktı. %70 ve Üzeri Engelli Aylığı: 5,007 TL'den 5,584 TL'ye yükseldi.

5,007 TL'den 5,584 TL'ye yükseldi. 18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı: 3,338 TL'den 3,723 TL'ye artırıldı.

3,338 TL'den 3,723 TL'ye artırıldı. Ağır Silikozis Hastalarının Aylığı: 9,185 TL'den 10,245 TL'ye çıktı.

9,185 TL'den 10,245 TL'ye çıktı. Evde Bakım Yardımı: 9,077 TL'den 10,125 TL'ye yükseldi.

9,077 TL'den 10,125 TL'ye yükseldi. Sosyal Ekonomik Destek (SED) Ödemesi (Çocuk Başına): 6,360 TL'den 7,094 TL'ye çıkarıldı.

6,360 TL'den 7,094 TL'ye çıkarıldı. Koruyucu Ailelere Çocuk Başına Ödeme: 10,159 TL'den 11,332 TL'ye yükseldi.

10,159 TL'den 11,332 TL'ye yükseldi.

Evde Bakım Maaşı da Arttı

Evde bakım yardımı, tam bağımlı bireylere bakan ailelere verilen önemli bir destek. Bakan Göktaş, 2025 yılının ilk yarısı için bu yardımı 9,077 TL’den 10,125 TL’ye yükseltti.

SED Desteği 2025 Ocak Zamı

Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemeleri için de güzel haberler var. Çocuk başına ödenen SED tutarı, ortalama 6,360 TL’den 7,094 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca, koruyucu ailelere yapılan aylık ortalama ödemeler de 10,159 TL'den 11,332 TL'ye yükseltildi.

Yapılan bu zamlar, sosyal yardımlardan faydalanan binlerce aileye destek olmayı amaçlıyor.