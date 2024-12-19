Bakan Göktaş: Türkiye'de Doğurganlık Hızı Düşüyor, Aileyi Güçlendirmek İhtiyaç

Bakan Göktaş, Ailenin Güçlendirilmesi ve Dinamik Nüfus Yapısı Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "12 ilde doğurganlık ve anne babalık fikrine ilişkin saha araştırmalarını başlattık" diyerek, kuşaklar arası farklılıkların kök nedenlerini anlamayı hedeflediklerini ifade etti. Göktaş, toplumun ihtiyaçlarına uygun sosyal politikalar üretme hedefiyle yola çıktıklarını vurguladı.

Ailemizi Güçlendirme Stratejileri üzerinde durdu

Bakan Göktaş, güçlü, dinamik ve üretken bir nüfus yapısı hedefiyle aileyi güçlendirme stratejileri geliştirdiklerini söyledi. Doğurganlık hızındaki düşüş ve yaşlı nüfus oranının artışı dikkat çekerken, "Dünya genelinde ortalama 2,32 olan doğurganlık hızı, Türkiye'de 1,51'e geriledi. 65 yaş üstü yaşlı nüfus oranı ise yüzde 10'u geçti" dedi.

Nüfus Dinamizminin Düşüşü ve Toplumsal Etkiler

Göktaş, 1960'lı yıllardan itibaren benimsenen nüfus kontrol politikalarının demografik yapıda değişimlere yol açtığını belirtti. "Bu durumun önüne geçmek adına, 2007'den bugüne hazırlanan kalkınma planlarımızda nüfus destekli politikalar vazgeçilmez bir unsur haline geldi" diye ekledi.

Boşanma ve Evlilik İstatistikleri Endişe Verici

Bakan Göktaş, Türkiye'deki boşanma oranlarının binde 1,4'ten 2,01'e yükseldiğine dikkat çekti. Evliliklerin ve doğum oranlarının azalmasını, ilk evlilik yaşı ve ilk doğum yaşı ile ilişkilendirerek, toplumun demografik yapısının sürdürülebilir kalkınma açısından önemli sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Aile ve Nüfus Politikaları Koordinasyon Kurulu Kurulacak

Bakan, bu yıl Birleşmiş Milletler Uluslararası Aile Yılı'nın 30. yıl dönümünde Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı ilan ettiklerini anımsattı. Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığı'nı kurarak, ulusal ve uluslararası nüfus politikalarını detaylı bir şekilde incelediklerini açıkladı.

Kadınların Güçlendirilmesiyle Toplumsal Refah Artacak

Bakan Göktaş, kadınları ayrımcılıktan korumak için yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, "Kadınlar bugün hayatın her alanında aktif rol alıyor" ifadelerini kullandı. Kadınların güçlenmesinin, toplumsal refahın anahtarı olduğuna inandığını sözlerine ekledi.