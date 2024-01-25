Bakanlık aşçıdan mühendise, temizlik görevlisinden arkeoloğa kadar 81 ilde personel alımı yapıyor! TIKLA BAŞVUR

Memur olmak istene Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan büyük fırsat: KPSS 60, 65,70 puan alana memurluk kapısı açıldı

Başvuru Ekranı Açıldı! Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye genelinde farklı 15 kadroda olmak üzere 1629 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular, 25 Ocak 2024 tarihinden itibaren alınmaya başlandı. Başvuru süreci en geç 8 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvurularını [Kariyer Kapısı](https://www.turkiye.gov.tr/kultur-ve-turizm-kariyer-kapisi-is-ali) üzerinden e-Devlet şifresi ile yapabilirler. Bu önemli alımda adaylar, sadece bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecekler.



Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, adaylardan belge talep edilmeyecek. Kadro dağılımında ise mülakatsız ve sözlü sınav ile personel alımı yapılacak. Adaylar, kendi alanlarına uygun kadrolar arasından tercihlerini yapabilecekler. Bakanlığın az önce açtığı başvuru ekranı ve adayların beklediği detaylar haberimizde..



Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı Başvuru İçin Temel Tarihler:





- Başvuru Başlangıç Tarihi: 25 Ocak 2024

- Başvuru Son Tarihi: 8 Şubat 2024

Adaylar, başvurularını Kültür ve Turizm Bakanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile yapabilecekler

TIKLA HEMEN BAŞVUR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Adımları:

1. Başvuru ekranına e-Devlet şifresi ile giriş yapınız.

2. "Yeni Başvuru" seçeneği ardından "KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI - 1629 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI" ilanına yönlendirilerek "Başvur" butonuna tıklanacak.

3. İlan detayları incelendikten sonra, "Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum ve kabul ediyorum" seçeneği işaretlenip "Devam Et" butonuna tıklanacak.

4. Adaylar, başvuruda bulunacakları pozisyonu seçerek işlemlerine devam edecekler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alım Tek İl ve Pozisyona Başvuru: --

Adaylar sadece bir il ve bir pozisyon için başvuruda bulunabilecekler. Birden fazla il için yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel Alımında Hangi Belgeler İstenecek?

Başvurular sırasında adaylardan herhangi bir belge talep edilmeyecek. Belgeler, başvurusu onaylanan adaylardan daha sonra Bakanlık tarafından açıklanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1629 Personel Alımı Kadro Dağılımı:

Mülakatsız Personel Alımı:

- 16 Çocuk Gelişimcisi

- 360 Büro Personeli

- 335 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

- 6 Aşçı

- 232 Temizlik Görevlisi

- 46 Şoför

- 2 Bahçıvan

Sözlü Sınav İle Personel Alımı:

- 73 Mimar

- 87 Mühendis

- 19 Şehir Plancısı

- 54 Arkeolog

- 19 Müze Araştırmacısı

- 250 Kütüphaneci

- 16 Tekniker

- 70 Teknisyen