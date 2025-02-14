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Nevşehir'de Sis Etkisi: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Nevşehir'de sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürürken, tarihi mekanlar mistik bir görünüm kazandı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:22
Nevşehir'de Sis Etkisi: Görüş Mesafesi 50 Metreye Düştü

Nevşehir'de Sis Hüküm Sürdü

Nevşehir'de, kent merkezinin bazı noktaları sisle kaplandı. İlde bir süredir etkili olan kar yağışının sona ermesinin ardından sis, kendini göstermeye başladı.

Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kent, dron ile görüntülendi. Sis, manzaraya mistik bir hava katarken, yerel halk ve ziyaretçiler için unutulmaz kareler oluşturdu.

Tarihi Mekanlar Sisle Bütünleşti

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen "Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulaması sırasında 2014'te ortaya çıkarılan ve 2020'de turizme açılan tarihi kayadan oyma yamaç yerleşimi Kayaşehir, Nevşehir Kalesi ve Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisi çevresinde etkili olan sis, güzel görüntüler sundu.

Meteoroloji verilerine göre, sisli hava kentteki bazı noktalarda yarın da devam edecek. Bu durum, hem yerel halkı hem de turistleri etkilemeye devam edecek gibi görünüyor.

Nevşehir'de kent merkezinin bazı noktaları sisle kaplandı. İlde bir süredir etkili olan kar...

Nevşehir'de kent merkezinin bazı noktaları sisle kaplandı. İlde bir süredir etkili olan kar yağışının sona ermesinin ardından sis kendini gösterdi.

Nevşehir'de kent merkezinin bazı noktaları sisle kaplandı. İlde bir süredir etkili olan kar...

Nevşehir'de kent merkezinin bazı noktaları sisle kaplandı. İlde bir süredir etkili olan kar yağışının sona ermesinin ardından sis kendini gösterdi.

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