Bakü'de 'Sağlıkçı Ressamlar' Sergisi Açıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi çalışanlarının eserlerinin yer aldığı 'Sağlıkçı Ressamlar' Sergisi açıldı. Etkinlik, Bakü Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlendi ve açılışına Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ile birçok sanatsever katıldı.

Serginin Detayları

Sergide, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Moral Sanat Resim Atölyesi tarafından geçmişte yapılan resimler sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Ressam hemşire Sema Efe'nin eğitmenliğinde hastane çalışanları, mesai sonrası bu sanat eserlerini yarattı.

Büyükelçi Akgün'ün Açıklamaları

Açılışta konuşan Büyükelçi Akgün, sergilenen eserlerde Anadolu kültürünün izlerinin görüldüğünü vurgulayarak, her bir çalışmanın kendine has anlam taşıdığını belirtti. Ayrıca, Azerbaycan’ın sanata ve müziğe verdiği öneme dikkat çekerek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitmen Sema Efe’nin Yorumları

Serginin eğitmeni Sema Efe, sağlık çalışanlarının Anadolu kültürünü yansıtan eserler ortaya koyarak Türkiye’yi tanıtmayı amaçladığını ifade etti. Efe, "İş esnasında çok yoruluyoruz ancak iş çıkışı atölyemizde bir araya gelip resim yaparak bu yorgunluğu atıyoruz. Bu, bizim 110. sergimiz," dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi çalışanlarının resimlerinin yer aldığı "Sağlıkçı Ressamlar" Sergisi açıldı. Bakü Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen serginin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesi çalışanlarının resimlerinin yer aldığı "Sağlıkçı Ressamlar" Sergisi açıldı. Bakü Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen serginin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı.