Balgamı yok eden mucize bulundu! Akciğerlerinizi yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz

Kış mevsimi geldi çattı. Öksürük, tıksırık, balgam sezonu açıldı. Balgam akciğerleri enfeksiyonlardan koruyan bir salgı olarak bilinmektedir ve vücudumuza akciğerlere saldıran bir virüs girmesi sonucunda, savunma mekanizması olarak oluşur. Balgamı atmak için öksürük krizleri başlayabilir. Tam da hal bu iken balgamı doğal yollarla atmanın yolu araştırılmaktadır. Doğal balgam söktürücü ve evde alternatif tedavi yöntemleri sizlerle

Vücuttaki bakterileri uzaklaştırmak amacıyla fitre görevi gören balgam, fazla üretimi olması durumunda Solunum yollarını tıklayabilmektedir. Kimi zaman fazla balgam oluşması nefes darlığı, göğüs ağrısı, hırıltı gibi durumlara yol açabilmektedir. Balgamın rengi hastalığın seyri konusunda fikir sahibi yapabilmektedir. Yeşil ve sarı balgam bakteriyel Bir enfeksiyon geçirildiğinin habercisi olurken, kahverengi veya siyah balgam Sigaradan ötürü ve pembe veya kanlı balgam daha ileri derecede hastalıklın işaretçisi olabilmektedir.

Özellikle de kış mevsiminin etkisini göstermeye başladığı şu günlerde soğuk algınlığı, alerji, grip, bronşit, zatürre gibi hastalıklar balgam oluşumunu tetikleyebilmektedir. Ilk başta doktorun tavsiyesi ile kullanılacak ilaçların yanı sıra doğal balgam söktürücüler de tercih edilmektedir.





DOĞAL BALGAM SÖKTÜRÜCÜLER

Evde doğal yollarla balgam söktürmeye yarayacak çok yöntem bulunmaktadır. Tuzlu su gargarası enfeksiyonların önlenmesinde önem arz etmektedir. Bir bardak ılık suya, 1 çay kaşığı tuz ekleyerek boğazınızı yumuşatabilir ve doğal balgam söktürücü olarak kullanabilirsiniz. Nane yağı da içerdiği mentol sayesinde akciğer kaslarını gevşetip balgamı parçalamaktadır. Bir bardak sıcak suya birkaç damla nane yağı ekleyerek buharını sulayabilirsiniz

Sarımsak antibakteriyel olma özelliği ile balgamın sökülmesi ve azalması konusunda destek verebilir. Rendeleyerek ya da ezerek yemeklere eklemeniz durumunda zamanla faydasını göreceksiniz. Özellikle de bal, aşırı balgam oluşumunu engelleyip boğazları yumuşatmaktadır. Ballı limon suyu; zencefil, karabiber gibi maddelerle karıştırılması durumunda mikropları öldürmekte üzerine yoktur

DOĞAL BALGAM SÖKTÜRÜCÜ KARIŞIM

Balgamı doğal yollarla sökmek her zaman tercih sebebi olmuştur. Zencefil ve elmanın bir araya gelmesiyle mucize şahit olabilirsiniz. Balgam söktürücü çay önerileri arasında en çok tercih edilen tarçınlı zencefilli elma çayıdır.

BALGAM SÖKTÜRÜCÜ ÇAY TARİFİ

Bir parça zencefil, 1 adet çabuk tarçın ile kabuklu ve çekirdekli yarım elmayı 2 yemek kaşığı bal ile karıştırarak cezveye koyun üzerine bir bardak su ekledikten sonra suyu kaynatın. Ilındıktan sonra için sabah akşam kullanabileceğiniz bu karışım sayesinde birikmiş balgam kolaylıkla vücuttan atılacaktır