Balık burcu'nun Rengi, Metali ve Yönetici Gezegeni ile ilgili bilmeniz gerekenler

Balık Burcu: Su elementinin değişken temsilcisi

Balık burcu, Zodyak’ın son burcu olarak 20 Şubat - 20 Mart tarihleri arasında doğan kişileri kapsar. Bu burcun sembolü, birbirine ters yönde ilerleyen iki balıktır. Bu sembol, Balık burcunun hayatın hem maddi hem de manevi yönlerini kucakladığını gösterir. Balık burcu, su elementinin değişken nitelikli burcudur. Bu da onun duygusal, uyumlu, esnek ve değişime açık olduğunu ifade eder.

Balık burcunun karakteristik özellikleri

Balık burcunun tanımlayan sözü şöyledir: “Kendimi fedakârlıklarımda arıyorum.” Bu söz, Balık burcunun en önemli özelliği olan vericilik ve şefkat duygusunu yansıtır. Balık burcu, evrensel birliğe inanan, ilham sahibi ve artistik, gelişmiş zevklere sahip, sanatsal alanda etkileyici, hassas ve güçlü inanç sahibi bir burçtur. Bu özellikleri olumlu ve yapıcı bir şekilde kullandığında, Balık burcu çok başarılı ve mutlu olabilir.

Balık burcunun zayıf yönleri ise aşırı hassas ve zayıf karakterli, iradesiz, kolayca kötümserliğe kapılabilen, ilkesiz ve kararsız, kendini kurban gören ve sürekli kendine acıyan, irrasyonel olmasıdır. Bu özellikleri kötü kullanıldığında ve abartıldığında, Balık burcu çok sorunlu ve mutsuz olabilir.

Balık burcunun mitolojik kökeni

Balık burcunun mitolojik olarak Hristiyanlık sembolleri içinde yer aldığı bilinir. Yeni Ahit’te Hz. İsa’nın mucizeleri Balık sembolü ve suyun kutsallığı ile ortaya konur. Balık burcu, Hz. İsa’nın doğumundan sonra başlayan yeni çağın burcu olarak kabul edilir. Balık burcu, aynı zamanda Jüpiter ve Neptün gezegenlerinin yönetimindedir. Jüpiter, şans ve ilerlemenin gezegeni; Neptün ise hayal gücünün ve spiritüalizmin gezegenidir.

Balık burcunun fiziksel ve estetik özellikleri

Balık burcunun vücutta karşı geldiği bölge ayaklardır. Bu nedenle, Balık burcu olan kişilerin ayaklarına özen göstermeleri ve sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir. Balık burcunun rengi açık yeşil ve deniz yeşilidir. Bu renkler, Balık burcunun su elementi ile olan bağını ve doğa sevgisini simgeler. Balık burcunun metalı platin ve kalaydır. Bu metaller, Balık burcunun değerli ve dayanıklı olduğunu gösterir. Balık burcunun taşı ise kan taşı ve renksiz taşlardır. Bu taşlar, Balık burcunun kan dolaşımını ve ruh halini dengelemesine yardımcı olur.