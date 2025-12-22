DOLAR
Erdemli Oto Kurtarıcılar Engellinin 20 Bin TL’lik Cezasını Ödeyerek Gönüllere Dokundu

Erdemli oto kurtarıcılar, kağıt ve plastik toplayarak geçinen engelli Murat Duru'nun 20 bin 844 TL'lik cezasını toplayıp indirimli 15 bin 633 TL olarak ödeyerek destek oldu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:14
Mersin - Erdemli

Alınan bilgiye göre, 17 Aralık'ta Mersin-Antalya D-400 kara yolunda tescilsiz 2012 model motosiklet ile giden engelli Murat Duru (55) polis ekipleri tarafından durduruldu.

Polis, Duru'nun motosikletine el koyarak şahsa 20 bin 844 TL idari para cezası kesti. Kağıt ve plastik toplayarak geçimini sağlayan Duru'nun ceza borcunu ödeyemeyeceğini öğrenen Erdemli Oto Kurtarıcılar ve Çekiciler Yardımlaşma Derneği harekete geçti.

Dernek üyeleri arasında para toplayan grup, cezanın indirimli tutarı olan 15 bin 633 TL'yi ödeyerek Duru'ya destek oldu. Yardımı alan Duru, "Herkesten Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti.

Dernek başkanı Emrah Toraman, Duru'nun engelli olduğunu ve cezayı ödeyemeyeceğini bildiklerini belirterek, "Cezayı ödeyemeyecek durumda. Çöplerden karton gibi eşyalar toplayarak geçiniyordu, duyunca üzüldük. Biz de dernekten arkadaşlar bir araya gelerek Murat kardeşimizin cezasını ödedik" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

