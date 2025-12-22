DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,29 -0,25%
ALTIN
6.069,25 -1,62%
BITCOIN
3.849.646,57 -1,91%

Canik’e 27,8 km Yeni Beton Yol: Başkan İbrahim Sandıkçı’nın Açıklaması

Başkan İbrahim Sandıkçı, 2025’te Canik’e 27,8 kilometre yeni beton yol kazandırıldığını, 52 mahallede çalışmaların sürdüğünü ve 20 bin m³ beton kullanıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 14:51
Canik’e 27,8 km Yeni Beton Yol: Başkan İbrahim Sandıkçı’nın Açıklaması

Canik’e 27,8 km Yeni Beton Yol: Başkan İbrahim Sandıkçı’nın Açıklaması

Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede sürdürülen ulaşım seferberliğinin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, 2025 yılında ilçeye 27,8 kilometre yeni beton yol kazandırdıklarını açıkladı.

52 mahallede eş zamanlı çalışmalar

Başkan Sandıkçı, Canik’in 52 mahallesinde yol çalışmalarını eş zamanlı yürüttüklerini vurgulayarak; beton, asfalt ve taş parke çalışmalarının yanında yol açma çalışmalarıyla da ilçenin ulaşım ağını güçlendirdiklerini ifade etti. Sandıkçı, "Canik’imizde güvenli ve sorunsuz bir ulaşım için aralıksız bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

2025 performansı ve 2026 hedefi

Sandıkçı, 2025 yılı beton yol yapım çalışmalarında şu ana kadar 20 bin metreküp beton kullandıklarını belirterek, devam eden çalışmalar hakkında şu ifadeleri kullandı: "Canik’imiz için sahada var gücümüzle çalışıyor, güvenli ve konforlu yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. 52 mahallemizin tamamında yol çalışmalarımızı koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Hızlı ve etkin hizmet anlayışıyla yol çalışmalarımızı eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Yeni asfalt, beton ve taş parke yolları ilçemize kazandırdık. Yeni yollar açarak mesafeleri kısalttık, ulaşım ağımızın gücüne güç kattık. Sathi kaplama çalışmalarımızı özveriyle gerçekleştirdik. 2025 yılı yol çalışmalarımız çerçevesinde yapımını tamamladığımız 27,8 kilometre yeni beton yolu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. 2026 yılı yol çalışma programımız hazır. Canik’imiz için durmuyoruz, çalışıyoruz, üretiyoruz. Güvenli, konforlu ve sorunsuz ulaşım hedefiyle ulaşım alanında yeni yatırımları ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. Yeni, konforlu ve güvenli yolları hemşehrilerimizle buluşturmayı sürdüreceğiz."

Canik Belediyesi yetkilileri, 2026 yılı yol çalışma programının hazır olduğunu ve planlanan projelerin hayata geçirilmesiyle ulaşım kalitesinin daha da artacağını bildirdi.

SAMSUN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM SEFERBERLİĞİYLE...

SAMSUN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM SEFERBERLİĞİYLE ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİKLERİNİ İFADE EDEREK, 2025 YILINDA İLÇEYE 27,8 KİLOMETRE YENİ BETON YOL KAZANDIRDIKLARINI BELİRTTİ.

SAMSUN CANİK BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM SANDIKÇI, GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM SEFERBERLİĞİYLE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü
2
Gülşah Durbay için Manisa'da eş zamanlı lokma hayrı
3
Canik’e 27,8 km Yeni Beton Yol: Başkan İbrahim Sandıkçı’nın Açıklaması
4
Erdemli Oto Kurtarıcılar Engellinin 20 Bin TL’lik Cezasını Ödeyerek Gönüllere Dokundu
5
Muş Dağdibi'de Geleneksel Oyunlar Hayat Buluyor
6
Gençlik ve Ailem Kısa Film Yarışması Konukları Başkan Geçit'i Ziyaret Etti
7
Balıkesir'de Mobil İkram Aracı Hizmete Alındı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi