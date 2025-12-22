Canik’e 27,8 km Yeni Beton Yol: Başkan İbrahim Sandıkçı’nın Açıklaması

Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede sürdürülen ulaşım seferberliğinin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, 2025 yılında ilçeye 27,8 kilometre yeni beton yol kazandırdıklarını açıkladı.

52 mahallede eş zamanlı çalışmalar

Başkan Sandıkçı, Canik’in 52 mahallesinde yol çalışmalarını eş zamanlı yürüttüklerini vurgulayarak; beton, asfalt ve taş parke çalışmalarının yanında yol açma çalışmalarıyla da ilçenin ulaşım ağını güçlendirdiklerini ifade etti. Sandıkçı, "Canik’imizde güvenli ve sorunsuz bir ulaşım için aralıksız bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

2025 performansı ve 2026 hedefi

Sandıkçı, 2025 yılı beton yol yapım çalışmalarında şu ana kadar 20 bin metreküp beton kullandıklarını belirterek, devam eden çalışmalar hakkında şu ifadeleri kullandı: "Canik’imiz için sahada var gücümüzle çalışıyor, güvenli ve konforlu yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya devam ediyoruz. 52 mahallemizin tamamında yol çalışmalarımızı koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Hızlı ve etkin hizmet anlayışıyla yol çalışmalarımızı eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Yeni asfalt, beton ve taş parke yolları ilçemize kazandırdık. Yeni yollar açarak mesafeleri kısalttık, ulaşım ağımızın gücüne güç kattık. Sathi kaplama çalışmalarımızı özveriyle gerçekleştirdik. 2025 yılı yol çalışmalarımız çerçevesinde yapımını tamamladığımız 27,8 kilometre yeni beton yolu hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. 2026 yılı yol çalışma programımız hazır. Canik’imiz için durmuyoruz, çalışıyoruz, üretiyoruz. Güvenli, konforlu ve sorunsuz ulaşım hedefiyle ulaşım alanında yeni yatırımları ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. Yeni, konforlu ve güvenli yolları hemşehrilerimizle buluşturmayı sürdüreceğiz."

Canik Belediyesi yetkilileri, 2026 yılı yol çalışma programının hazır olduğunu ve planlanan projelerin hayata geçirilmesiyle ulaşım kalitesinin daha da artacağını bildirdi.

