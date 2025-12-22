Gülşah Durbay için Manisa'da eş zamanlı lokma hayrı

Vefatının yedinci günü anısına kent genelinde düzenlendi

Merhume Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının yedinci günü dolayısıyla, kent genelinde farklı noktalarda lokma hayrı düzenlendi.

İkramlar Şehzadeler Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Manolya Meydanı, MASKİ, 100. Yıl Meydanı, Manisa Prime, İki Lüleli Camii, Alaybey Camii, Kuşlubahçe Kent Lokantası ve Manisa Şehir Hastanesi'nde vatandaşlara sunuldu.

Lokma hayrının en anlamlı anlarından biri, merhumenin ailesinin katılımıyla yaşandı. Merhume başkanın babası Osman Durbay ve kız kardeşi Nevsale Durbay Karataş, Şehzadeler Belediyesi binası ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki dağıtımlarda vatandaşlara bizzat lokma ikram etti.

Etkinliğe ayrıca Şehzadeler’in yeni Belediye Başkanı Hakan Şimşek, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, belediye başkan yardımcıları ve partililer katıldı. Aile fertleri, lokma alan vatandaşlarla sohbet ederek taziyeleri kabul etti.

Kentin farklı noktalarında eş zamanlı gerçekleştirilen lokma hayırlarında, Gülşah Durbay için dualar edildi; vatandaşlar merhume başkanı sevgi, saygı ve rahmetle andı.

