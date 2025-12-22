DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,32 -0,32%
ALTIN
6.090,2 -1,97%
BITCOIN
3.853.837,55 -2,01%

Gülşah Durbay için Manisa'da eş zamanlı lokma hayrı

Merhume Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatının yedinci günü nedeniyle Manisa’da kent genelinde eş zamanlı lokma hayrı düzenlendi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:11
Gülşah Durbay için Manisa'da eş zamanlı lokma hayrı

Gülşah Durbay için Manisa'da eş zamanlı lokma hayrı

Vefatının yedinci günü anısına kent genelinde düzenlendi

Merhume Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatının yedinci günü dolayısıyla, kent genelinde farklı noktalarda lokma hayrı düzenlendi.

İkramlar Şehzadeler Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Manolya Meydanı, MASKİ, 100. Yıl Meydanı, Manisa Prime, İki Lüleli Camii, Alaybey Camii, Kuşlubahçe Kent Lokantası ve Manisa Şehir Hastanesi'nde vatandaşlara sunuldu.

Lokma hayrının en anlamlı anlarından biri, merhumenin ailesinin katılımıyla yaşandı. Merhume başkanın babası Osman Durbay ve kız kardeşi Nevsale Durbay Karataş, Şehzadeler Belediyesi binası ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki dağıtımlarda vatandaşlara bizzat lokma ikram etti.

Etkinliğe ayrıca Şehzadeler’in yeni Belediye Başkanı Hakan Şimşek, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, belediye başkan yardımcıları ve partililer katıldı. Aile fertleri, lokma alan vatandaşlarla sohbet ederek taziyeleri kabul etti.

Kentin farklı noktalarında eş zamanlı gerçekleştirilen lokma hayırlarında, Gülşah Durbay için dualar edildi; vatandaşlar merhume başkanı sevgi, saygı ve rahmetle andı.

MERHUME ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY’IN VEFATININ YEDİNCİ GÜNÜ DOLAYISIYLA, KENT...

MERHUME ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY’IN VEFATININ YEDİNCİ GÜNÜ DOLAYISIYLA, KENT GENELİNDE FARKLI NOKTALARDA DÜZENLENEN LOKMA HAYIRLARINDA VATANDAŞLARA İKRAMDA BULUNULDU.

MERHUME ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI GÜLŞAH DURBAY’IN VEFATININ YEDİNCİ GÜNÜ DOLAYISIYLA, KENT...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İyiliğe Kanat Aç Elazığ'da: Beşiktaş, Çakırkaş Okulunu Ziyaret Etti
2
Havran MYO Öğrencileri Akçay Sahilinde Çevre Temizliği Yaptı
3
Rize'de Yerli Mikroorganizmalarla Yağmur Üretimi: Kuraklığa Çevre Dostu Çözüm
4
Halit Doğan: Ayvacık’ta 12 kilometrelik grup yolu tamamlandı — 17 ilçede eşit hizmet
5
İnebolu'da Beyaz Kum Midyesine Sıkı Denetim: 1.400 Ton Karaya Çıkarıldı
6
Sivas’ta karla mücadele hazır: 93 araç, 124 personel sahada
7
Konya'da Yağışlar Anamas (Dedegöl) Zirvesini Beyazlattı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi