Bilecik'te Yoğun Sis Görüş Mesafesini Düşürdü

Sis kent yaşamı ve trafiği olumsuz etkiledi

Bilecik’te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, kent genelinde görüş mesafesini düşürdü.

Sis, kent merkezi ile birlikte bazı ilçe ve kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. Özellikle şehirlerarası yollar ve ana arterlerde araç sürücüleri hızlarını düşürdü ve takip mesafesini koruyarak ilerledi.

Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları, hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Sisli havanın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürebileceği bildirildi.

